Número de pessoas em UCI com Covid-19 aumenta após cinco dias em queda

A maioria dos novos casos foram registados no Norte, com mais 235 infetados, mas Lisboa e Vale do Tejo surge logo abaixo com 230. Além destas duas regiões, só o Centro também tem um número de novos casos nos três dígitos: mais 112 infetados. Seguem-se o Alentejo com mais 59, o Algarve que registou outros 44, os Açores com mais 13 casos e a Madeira com mais 11.

Também são três as faixas etários com um número de novos casos iguais ou acima de 100. Registaram-se 122 infetados com 30 a 39 anos, 111 novos casos com 20 a 29 anos e 100 na casa dos 40 anos. As faixas etárias com mais óbitos foram as que registaram menos novos casos: há mais 44 casos na casa dos 70 anos; e mais 21 com pelo menos 80 anos. Houve ainda mais 82 casos em pessoas com 60-69 anos, 76 na casa dos 50 anos, outros tantos com 10-19 anos e 72 crianças até aos nove anos.