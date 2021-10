Tempo de pausa internacional é sinónimo de Portugal e novamente em dose dupla: antes de receber o Luxemburgo, a Seleção Nacional volta ao Algarve — depois de ter vencido lá, no mês passado, a Irlanda — e agora novamente frente ao Qatar, anfitrião do Mundial de 2022. O jogo é amigável, mas a Rádio Observador não vai faltar e vai acompanhar todos os segundos: ouça aqui o relato em direto.

A Emissão especial arranca às 19h45 e conta com os comentários de Júlio Magalhães, jornalista e membro residente do painel das Manhãs 360 da Rádio Observador; a análise à arbitragem são do nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta; e ainda o humorista João Pinto, que nos vai levar a emoção dos adeptos portugueses.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato a cargo do jornalista André Maia a partir do Estádio do Algarve.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo ao nosso comentador. As melhores são feitas em direto.