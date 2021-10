Os polícias que trabalham mais diretamente com o trânsito vão passar a estar mais informados sobre a inspeção técnica de veículos, segundo um protocolo assinado esta sexta-feira entre a PSP e a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel.

O protocolo de colaboração tem como objetivo definir “as bases de uma relação institucional” entre a Polícia de Segurança Pública e a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA) e “desenvolver ações de cooperação” para aperfeiçoar e dinamizar áreas consideradas prioritárias no âmbito da segurança rodoviária e da inspeção técnica de veículos, refere um comunicado da PSP.

João Ramos, do Departamento de Operações da PSP, disse à Lusa que o protocolo vai permitir a partilha e troca de informação, a realização de campanhas de prevenção e segurança rodoviária conjuntas, conferências, seminários e sessões de esclarecimento.

As sessões de esclarecimentos são para os polícias que lidam mais diretamente com as questões do trânsito e vão permitir a troca de impressões para que melhor possam verificar e detetar algumas alterações de veículos que podem pôr em causa a segurança rodoviária”, precisou.