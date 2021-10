Jorge Braz, o selecionador nacional de futsal, que no passado domingo se sagrou campeão do mundo da modalidade, testou positivo ao vírus que provoca a Covid-19.

A notícia foi avançada este sábado pelo Correio da Manhã, que acrescenta ainda que pelo menos um jogador da equipa campeã e Pedro Dias, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol que coordena a modalidade, estão também infetados.

De acordo com o jornal, toda a restante comitiva testou negativo. No passado domingo, dia da vitória frente à Argentina e véspera do regresso a Portugal, momento em que foram recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, todos os jogadores e equipa técnica tinham feito testes — e todos tinham dado negativo.

Fonte oficial da Presidência da República disse ao Observador que a cerimónia de segunda-feira passada decorreu ao ar livre e que Marcelo Rebelo de Sousa, exceção feita ao momento em que discursou, se manteve sempre de máscara. A mesma fonte avançou ainda que o Presidente da República testou negativo nos últimos dois testes PCR que fez, terça e sábado desta semana.

[Notícia corrigida às 20h22 com a informação de que Marcelo Rebelo de Sousa testou negativo à Covid-19 este sábado e não sexta-feira]