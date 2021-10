Foi no último lance, no último minuto, no último jogo. A última final da Liga de basquetebol foi de longe a mais emotiva dos derradeiros (largos) anos mas terminou da pior forma, com jogadores e estrutura do FC Porto a protestar com uma decisão de arbitragem que viria a ser determinante para o título do Sporting. No rescaldo, houve um pouco de tudo: ameaças de deixar a modalidade, pedidos para que determinado árbitro não voltasse a estar em jogos dos dragões, muitos comentários públicos sobre o sucedido. Nada mudou, nada aconteceu. Mas o clássico desta modalidade manteve a tensão registada em 2020/21.

Naquele que foi o primeiro confronto oficial entre leões e dragões na presente temporada, logo na segunda jornada da fase regular da Liga, registaram-se demasiadas paragens, lances de maior despique entre os jogadores, uma expulsão por segunda falta anti-desportiva anulada (e bem) pelo VAR e menos pontos do que o primeiro período parecia prometer, acabando com a vitória do FC Porto por 78-70 numa fase em que é notória alguma falta de entrosamento dos estrangeiros com a equipa à exceção de Tanner Omlid, MVP da última época que já se destaca nos verde e brancos mas que foi insuficiente para evitar o desaire.

