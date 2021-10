As autoridades estão a investigar uma agressão ocorrida na madrugada de 3 de outubro no interior de uma discoteca em Albufeira, no Algarve, captada pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento, disse este domingo à Lusa uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As imagens da agressão, divulgadas na edição online do Correio da Manhã, mostram um segurança a agredir um cliente com socos e pontapés num estabelecimento de diversão noturna, momento presenciado por várias pessoas, sem que alguém intervenha.

Pouco depois do início da agressão, que dura cerca de 30 segundos, entram no espaço dois militares de uma equipa de intervenção da GNR, momento em que a vítima é deixada inanimada no chão pelo agressor. Já com a vítima no chão, o agressor continua a desferir-lhe socos e pontapés, até esta ficar inanimada.

Questionada pela Lusa sobre se estava em curso uma investigação à ocorrência, fonte do comando geral da GNR adiantou que os “factos visionados nas imagens motivaram a participação dos mesmos ao tribunal competente”.

No vídeo, que dura cerca de um minuto, pode ver-se a vítima de pé a conversar com o segurança, que subitamente lhe desfere um soco, sem que o cliente tenha oportunidade de se defender, caindo para trás. Segundo a mesma fonte, foram identificados dois indivíduos, o agressor e a vítima, tendo a vítima recusado assistência médica, acrescentou.

Ainda de acordo com a GNR, a agressão “teve origem num estabelecimento de diversão noturna de Albufeira, pelas 5h da manhã do dia 3 de outubro de 2021”.