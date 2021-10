Esta semana arranca o Aveiro Tech Week, um evento dedicado à “cultura, tecnologia e arte” promovido pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) que terá conferências, workshops e atividades ligadas a estes temas. Ao Observador, João Andrade Machado, vereador da CMA e responsável pela organização da iniciativa, diz que esta será uma semana que mostrará “à Europa e ao mundo como a tecnologia vai evoluir”.

O Aveiro Tech Week decorrerá entre 11 e 17 de outubro e, entre outros convidados, contará com Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice (patrocinadora oficial do evento), José Ribau Esteves, presidente da câmara da cidade, e o eurodeputado José Manuel Fernandes na sessão de abertura. Nos workshops e conferências participarão oradores como Tracy Geragthy, gestora de projetos na Dublin City Council Culture Company ou Jordi Baltá, consultor na Transit Projectes Barcelona.

Esta semana englobará ainda outros dois eventos: o Criatech, um “programa expositivo distribuído pela cidade com propostas arrojadas e disruptivas”; e o “Prisma/ Art Light Tech”, que iluminará algumas zonas da cidade com espetáculos noturnos de luz.

São coisas completamente fora da caixa. Temos espaços públicos emblemáticos do município que são transformados”, diz o vereador sobe o Criatech e o Prisma/ Art Light Tech.

Mantendo este ano a maioria das medidas de segurança sanitária com “alguma abertura”, a cidade quer voltar a pôr robôs nas ruas — em 2020, o Spot, o famoso robô da Boston Dynamics, andou por Aveiro, por exemplo –, e mostrar o avanços de outras inovações, como o 5G. “Aveiro sente-se orgulhosa em receber este produtos pioneiros”, diz o vereador. Como explica João Andrade Machado, este evento decorre há sete anos e nem em 2020, um ano marcado pela pandemia de Covid-19, foi adiado.

O evento Tech Days [percursor do Aveiro Tech Week] é um pouco diferente dos dias de hoje, mas tinha já a mesma preocupação: mostrar aos cidadãos como é que a tecnologia pode facilitar a sua vida e ajudar os serviços públicos a melhorar o dia a dia”, diz João Andrade Machado.

Durante esta semana, a cidade vai também ser palco para a apresentação do “Plataforma Urbana”, um programa digital de gestão para cidades do futuro que a Altice vai comercializar. A divulgação oficial do projeto acontece em Aveiro depois de três anos nos quais a cidade ajudar na criação desta plataforma que irá também utilizar, explica João Andrade Machado.

Empreendedorismo, gaming, incentivo à educação e 5G

Nesta semana vão ser anunciados os vencedores do Aveiro 5G Challenges, um projeto de estimulo ao empreendedorismo organizado pela CMA em parceria com a consultora Beta-i. Esta iniciativa pôs startups de vários países a mostrarem as potencialidades das infraestruturas de telecomunicações 5G em novos produtos inovadores que tiveram a oportunidade de desenvolver e testar no “Living Lab” (laboratório no terreno) de Aveiro, explica a câmara municipal.

No final da semana, o palco do Aveiro Tech Week vai voltar-se para os videojogos, com a cidade a receber um evento de gaming no parque de exposições de Aveiro, organizado pela “Magicshot Gaming Network”. Além de torneios de videojogos, haverá concursos de cosplay (máscara associadas à cultura pop) e youtubers como Tji. “No ano passado correu muito bem, tivemos a satisfação dos jovens e estou certo que estão desejosos para voltar a este espaço”, afirma o vereador aveirense.

A organização do evento adianta também que o Aveiro Tech Week “inclui uma componente educativa através de atividades STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) junto de crianças e jovens e uma outra destinada à comunidade Aveirense que poderá conhecer a iniciativa Tech Lab, que, no ano letivo 2021/2022, já estará instalada e implementada em todos os estabelecimentos de ensino do município”.

O programa completo do Aveiro Tech Week pode ser consultado aqui e haverá 310 lugares para disponíveis para ouvir ao vivo a maioria das conferência, sendo, contudo, necessário fazer inscrição prévia através desta hiperligação. Todos os workshops e eventos serão transmitidos online através das plataformas oficiais da iniciativa. Ao todo, a organização estima que evento receba cerca de três mil pessoas.