Há muito que HoYeon Jung deixou de ser apenas um número, o 067, para sermos mais exatos e não perdermos tempo na associação ao fenómeno “Squid Game”. É das passerelles que vem a estrela da popular série da Netflix — um trampolim de tal forma eficaz que Jung é já neste momento a atriz sul coreana mais seguida na rede Instagram (soma mais de 18 milhões de fãs — 16 milhões dos quais conquistados em cerca de 20 dias — e a conta promete não ficar por aqui).

A modelo tornada atriz que já desfilou para Schiaparelli, Chanel, Miu Miu, Emilio Pucci, Prabal Gurung e Lanvin deu mais um passo importante na última semana, ao tornar-se embaixadora global da gigante francesa Louis Vuitton, missão que se estende à moda, relógios e joalharia. Da Adidas à italiana Fendi, o assédio das grandes etiquetas à jovem estrela não ficam por aqui.

Jung saltou do anonimato no seu país quando se posicionou em segundo lugar na quarta temporada do formato “Next Top Model”, com apenas 20 anos. A estreia internacional aconteceria em 2016, ao serviço de Opening Ceremony, Marc Jacobs, Fendi, Rag & Bone, Alberta Ferretti e Max Mara. Corria 2017 quando desfilou para a maison dirigida por Nicolas Ghesquière. E se muitas modelos são descobertas de forma casual, a jovem de 27 anos subiu na indústria a pulso.

Natural de um subúrbio de Seul, Myeonmok-dong, trabalhou como freelancer na Fashion Week da capital coreana e foi sendo recrutada para desfiles sem ter agente. Em meia dúzia de anos, far-se-ia representar em nome próprio e além da sua participação no concurso televisivo, alcançaria um lugar na capa da edição coreana da revista Vogue.

Em “Squid Game”, Jung dá vida a Kang Sae-byeok, uma das participantes no bizarro e polémico conjunto de jogos que prometem um prémio de milhões a uma série de concorrentes em apuros . É uma dissidente norte-coreana que procura auxiliar financeiramente o seu irmão mais novo, personagem que a tornou uma das mais populares entre o grande público. Ao seu lado atuam Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Heo Sung-tae, e O Yeong-su. “Quando viajava de avião e ficava em hotéis, passava a maior parte dos meus dias a ver filmes. Depois cada vez pensava mais e mais sobre o meu papel na humanidade. Quem sou eu? O que significa ser humano? A resposta a essas questões foi-me dada pela representação”, justificou a atriz em entrevista à Vogue.

“Squid Game” foi a primeira audição em que participou, admitindo que jamais pensou que a série atingisse semelhante sucesso. “Estava apenas contente por ter ficado com o papel. Nunca sonhei que se ia tornar um fenómeno global”.