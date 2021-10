Duas pessoas, de 57 e 34 anos, foram atropeladas este domingo de manhã no IC19, junto ao Hospital Amadora-Sintra, enquanto tratavam de rebocar um carro avariado.

Quem seguia ao volante do carro responsável pelo atropelamento não parou na altura mas, avança ao fim da tarde o Jornal de Notícias, entregou-se entretanto numa esquadra da PSP.

“Era uma condutora e entregou-se na esquadra”, disse fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP àquele jornal, sem fornecer quaisquer detalhes adicionais. Em causa estará, pelo menos, um crime de omissão de auxílio.

Os sinistrados, um deles condutor do carro avariado o outro motorista do reboque, foram socorridos no local. Enquanto o mais novo sofreu apenas ferimentos ligeiros, o mais velho foi internado no Hospital de Santa Maria, em estado considerado grave.