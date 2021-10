A deputada socialista Lara Martinho foi escolhida para ser a relatora do relatório sobre a participação da NATO no Afeganistão, enquanto o deputado do PS Marcos Perestrello foi eleito presidente da subcomissão para as parcerias da aliança.

De acordo com a informação transmitida pelo PS, no âmbito da 67.ª Assembleia Parlamentar da NATO, Lara Martinho “foi escolhida para ser relatora do Relatório Especial sobre a Participação da NATO no Afeganistão”.

Já Marcos Perestrello vai substituir o parlamentar alemão da União Democrata-Cristã (CDU) Karl Lamers, escolha que “contou com o apoio dos Socialistas, dos Conservadors, dos liberais e também dos deputados Americanos, o que levou à desistência do seu oponente, um deputado da Liga-Salvini, Paolo Formentini”.

Esta subcomissão é uma de duas subcomissões da Comissão Política Parlamentar da NATO.

A 67.ª Assembleia Parlamentar da NATO começou na sexta-feira e decorre até segunda-feira, em Lisboa. A sessão anual vai contar durante quatro dias com a presença de elementos do Governo português, representantes oficiais da NATO, especialistas em assuntos de defesa, legisladores dos 30 Estados-membros da NATO e representantes de países terceiros da aliança, e órgãos parlamentares.

De acordo com o programa oficial, entre os temas em cima da mesa estarão a agenda NATO 2030 e a revisão do Conceito Estratégico, “as lições retiradas do envolvimento da NATO no Afeganistão”, a Rússia e China, a evolução da situação no Médio Oriente e no Norte de África, alterações climáticas e até “a resiliência democrática e a desinformação” ou a pandemia.

A reunião plenária de segunda-feira contará com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do primeiro-ministro, António Costa, da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, do subsecretário-geral das Nações Unidas, Jean-Pierre Renaud Lacroix (em representação do secretário-geral, António Guterres), e do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, entre outras.