Diretor criativo da Balmain revela acidente que sofreu há um ano e graves queimaduras com que ficou: "Não sei por que tive tanta vergonha"

“Há um ano” — é assim que começa a publicação que Olivier Rousteing, o menino prodígio da moda francesa, que em 2011, com apenas 24 anos, foi nomeado diretor criativo da célebre Balmain, partilhou este sábado no Instagram.

A legenda, extensa, surge a acompanhar uma fotografia que em vez das habituais poses e glamour revela dor e tristeza: o próprio Olivier Rousteing, com o tronco, os braços, as mãos e a cabeça envoltos em gaze, e uma série de cicatrizes no rosto. “Finalmente sinto-me pronto para partilhar isto. Tenho escondido isto durante demasiado tempo e chegou a altura de vocês saberem. Há exatamente um ano a lareira de minha casa explodiu”, explica o designer, que no final de setembro, na Semana da Moda de Paris, festejou 10 anos à frente da Balmain de mãos dadas com Naomi Campbell, Milla Jovovich, Natalia Vodianova e Carla Bruni.

Depois de ter sido tratado no Hospital Saint Louis, em Paris, onde conta que acordou um dia depois da explosão, Olivier Rousteing, que em tempos disse numa entrevista passar 11 meses por mês fechado no escritório, dedicou-se ainda mais ao trabalho e fez tudo por tudo para esconder do maior número de pessoas possível aquilo por que tinha passado. “À medida que recuperava, limitava-me a trabalhar de dia e de noite para esquecer e criar as minhas coleções, tentando manter o mundo a sonhar com as minhas coleções e ao mesmo tempo, numa série de entrevistas e sessões fotográficas, escondendo as cicatrizes com máscaras faciais, golas altas, mangas compridas e até vários anéis em todos os dedos”, escreveu.