As assembleias de voto encerraram nas eleições legislativas iraquianas realizadas hoje, um escrutínio antecipado que decorre em resposta a agitação civil contra a corrupção e erros do governo.

A votação ficou marcada por um boicote de muitos dos jovens ativistas que encheram as ruas no fim de 2019 e pela confirmação da esperada elevada abstenção.

No final de 2019, os protestos, em que participaram dezenas de milhares de pessoas, foram violentamente reprimidos pela polícia, que disparou sobre os manifestantes e provocou 600 mortes e milhares de feridos ao cabo de vários meses.

Embora as autoridades iraquianas tenham cedido e convocado eleições antecipadas, o balanço dos protestos levou a que muitos dos que se tivessem manifestado boicotassem à votação.

Os resultados da votação são esperados nas próximas 48 horas, de acordo com o organismo independente que supervisiona as eleições no Iraque, mas o processo de formação de novo governo deverá arrastar-se durante os próximos meses.

Esta foi a sexta vez que os iraquianos foram às urnas desde a queda do regime de Saddam Hussein, após a invasão militar liderada pelos Estados Unidos, em 2003.

Um total de 3.449 candidatos concorre aos 329 lugares do parlamento, com apatia e ceticismo generalizados e descrença na possibilidade de os candidatos independentes terem algumas hipóteses contra os partidos e políticos estabelecidos, muitos deles com apoio de poderosas milícias armadas.

Mais de 250.000 agentes de segurança estiveram de serviço às eleições, incluindo soldados, polícias e forças especializadas antiterrorismo, e barricadas e vedações de arame farpado colocadas a rodear as assembleias de voto, onde os eleitores não entravam sem serem revistados.