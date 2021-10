Depois de um programador de software americano, um programador informático belga e um matemático australiano terem decifrado, em dezembro de 2020, uma das cartas em código do famoso Assassino do Zodíaco, eis que outra equipa de amadores anuncia ter descoberto a identidade do homem que aterrorizou a zona da Baía de São Francisco no final da década de 1960.

De acordo com os Case Breakers, uma equipa de 40 investigadores amadores liderada por agentes do FBI na reforma, o Assassino do Zodíaco, a quem foram atribuídos pelo menos cinco homicídios, entre dezembro de 1968 e setembro de 1969, terá sido Gary Francis Poste, um veterano da Força Aérea americana, pintor de casas durante quatro décadas, que morreu em 2018.

Para consubstanciarem a teoria, os Case Breakers chamaram a atenção para as semelhanças entre as cicatrizes que Poste tinha na testa e os retratos-robô do assassino feitos à época, e garantiram ter “toneladas de outras provas”, incluindo uma pegada deixada numa cena de crime, que corresponde a uma bota militar do mesmo tamanho encontrada entre os pertences de Poste, e declarações de testemunhas feitas em tribunal a apontar para o suspeito.

Para além disso, os detetives amadores asseguraram ter descoberto provas de que o Assassino do Zodíaco terá sido responsável por, pelo menos, mais uma morte — aos jornais e às autoridades, com quem comunicava através de mensagens encriptadas, o homicida garantiu sempre ter assassinado 37 pessoas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo os Case Breakers, Cheri Jo Bates, caloira da Universidade de Riverside, na Califórnia, assassinada um dia antes do Halloween de 1966, também terá sido vítima do Assassino do Zodíaco. As provas: Poste recebeu assistência, depois de um incidente provocado com uma arma, num hospital a apenas 15 minutos do campus onde Cheri Jo foi morta; e na cena de crime foi encontrado um relógio sujo de tinta, que as autoridades sempre pensaram ter sido deixado pelo assassino.

Contactado pela CNN, o Departamento de Polícia de São Francisco recusou comentar as descobertas agora tornadas públicas pelo grupo: “Não podemos falar sobre potenciais suspeitos, uma vez que a investigação ainda está em curso”. O FBI, que tem auxiliado a investigação ao longo dos últimos 53 anos, também se manteve em silêncio, mas o Departamento de Polícia de Riverside garantiu que, apesar de não ter como saber se Poste era ou não o famoso assassino, o homicida de Cheri Jo Bates não foi o Zodíaco.

Tanto a CNN como a Fox News tentaram entrar em contacto com familiares de Poste, sem sucesso. À Fox News, uma antiga vizinha do homem contou que, nas décadas de 1970 e 1980, ainda criança e adolescente, ficou várias vezes entregue aos cuidados dele e da mulher e recordou como Poste a ensinou a disparar armas de fogo. “Ele viveu uma vida dupla”, disse a mulher, que também revelou que o antigo vizinho tinha um comportamento abusivo em relação à mulher. “Enquanto adulta, a olhar para trás, tudo faz sentido agora. Quando era adolescente não fui capaz de juntar dois mais dois, agora é que atingi. O Gary é o Zodíaco!”