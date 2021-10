Eram dezenas os atores e figurantes em palco e o pano tinha acabado de subir para a representação deste sábado à noite de “Sadko”, ópera do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov, por isso o público presente no histórico Teatro Bolshoi, em Moscovo, não compreendeu imediatamente o que se estava a passar.

O coro continuou a cantar e a orquestra a tocar, durante instantes ninguém reagiu aos gritos de pânico que vinham do palco, até que alguém gritou “Parem!” e, já com a sala em silêncio, se ouviu um pedido de ajuda: “Chamem uma ambulância, há sangue!”. Antes de as cortinas sobre o palco serem fechadas, ainda foi possível ver alguns dos atores a tentar socorrer o figurante que tinha acabado de ser esmagado por um cenário.

Foi pedido ao público que abandonasse a sala mas por Yevgeny Kulesh, um dos 50 figurantes contratados para a ópera, já não havia nada a fazer. “Esta noite aconteceu um trágico acidente durante a produção de ‘Sadko'”, informaria pouco depois, em comunicado enviado para a agência Interfax, a direção do Bolshoi. “A ópera foi imediatamente interrompida e o público foi convidado a sair.”

Момент смены декораций в Большом театре, в результате чего погиб 37-летний актер Евгений Кулеш pic.twitter.com/cFDjy3cgI9 — Известия (@izvestia_ru) October 9, 2021

O ator, de 37 anos, trabalhava no prestigiado teatro moscovita desde 2002. As autoridades russas estão a investigar as circunstâncias que envolveram a morte do artista, que morreu esmagado durante a mudança de cenário.

Esta não é a primeira vez que alguém morre no palco do Bolshoi: em 2013 um violinista perdeu a vida depois de cair para o fosso da orquestra. No mesmo ano, o então diretor artístico do Ballet Bolshoi, Sergei Filin, ficou gravemente ferido depois de ser atacado com ácido sulfúrico.