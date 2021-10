Numa fase em que os resultados estão na iminência de se tornarem públicos, o elemento da lista B que foi abordando as eleições na BTV com um representante da lista A deixou claro a postura do movimento Servir o Benfica para os próximos tempos: a mensagem não passou, existira uma derrota eleitoral, mas tudo iria continuar na mesma não numa perspetiva de crítica à nova Direção eleita mas de formulação de propostas que possam melhorar o clube. “Com todo o respeito porque quem o faça, nós não somos cavalos de Tróia que fazem isto para depois entrar na estrutura do clube”, assegurou Tiago Godinho. E foi dentro deste contexto que Francisco Benitez pautou a sua postura esta madrugada, após saber os números finais.

Ao invés de tomar uma posição no espaço que serviu de quartel general durante a campanha, o candidato derrotado deslocou-se às imediações do Pavilhão da Luz. Já tinha falado antes com variados meios de comunicação social, assumindo uma chamada telefónica a dar os parabéns a Rui Costa e um resultado expressivo no sufrágio, explicou também a caminho da entrada do Pavilhão que gostava que o novo líder tivesse bons resultados porque isso seriam alegrias para ele enquanto benfiquista, ficou depois reunido durante alguns minutos com outros elementos da lista antes de fazer a sua intervenção final.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Impugnar as eleições? Mas porquê? Não, o meu mandatário não me disse nada que levasse a isso”, foi assumindo a caminho do Pavilhão, separando aquilo que foram regras não cumpridas do Regulamento Eleitoral, em Lisboa e em mais um par de Casas, e a possibilidade de travar os resultados na “secretaria”. Só mesmo por volta das 4h40 o candidato que teve 12,24% acabaria por falar no interior do Pavilhão da Luz.

“Congratulo Rui Costa pela eleição, será a partir de hoje o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Durante a campanha pediu união em caso de ser eleito. Recordo uma vez mais que a união não se pede, conquista-se. Assumo a derrota, sendo que esta foi feita com pequenas conquistas”, começou por dizer.

“O movimento Servir o Benfica sempre defendeu o voto físico e que as eleições se realizassem num dia não útil. Não podemos subestimar o contributo para a mobilização a que assistimos e para a confiança o processo dado pelo Regulamento Eleitoral. Saberemos retirar as devidas ilações deste ato eleitoral e continuaremos o que sempre fomos: um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Benfica”, prosseguiu Francisco Benitez, antes de rematar numa perspetiva mais pessoal.

“Pessoalmente, agradeço a todos os que me acompanharam o seu trabalho e a sua dedicação nas últimas semanas, em especial à minha família e ao Servir o Benfica. Sem eles, não estaria aqui. Honra ao Sport Lisboa Benfica e glória eterna aos nossos heróis. Viva o Benfica!”, concluiu o candidato da lista B.