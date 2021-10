Foi um dia longo. Foi um dia tão longo que começou num sábado e acabou já num domingo. Rui Costa votou antes da uma da tarde, assistiu às restantes horas eleitorais em casa, chegou ao Estádio da Luz pouco depois da meia-noite e falou à passagem das cinco da madrugada. O dia longo, porém, acabou com a certeza de um novo desafio: Rui Costa foi eleito o 34.º presidente do Benfica com 84,5% dos votos, uma vitória esmagadora que provou que muitos dos que há um ano votaram em João Noronha Lopes confiaram agora no antigo jogador.

“Caras e caros benfiquistas, o grande vencedor desta eleição história foi, de forma expressiva, o Sport Lisboa e Benfica. Que grande dia à Benfica! E que grande resposta de amor deram hoje os nossos sócios. O grande vencedor desta eleição foi, é e será sempre o Sport Lisboa e Benfica. Com 40.085 votantes, tivemos a maior participação eleitoral de sempre de um clube em Portugal, sem qualquer tipo de paralelo a nível nacional e com raríssimos paralelos a nível internacional. Ficou expressa a grandeza do nosso clube. Quero agradecer aos milhares de benfiquistas que, uma vez mais, fizeram questão de dizer presente”, começou por dizer o agora presidente do Benfica.

Rui Costa entrou no Pavilhão da Luz acompanhado pela mulher, para além dos colegas dos órgãos sociais eleitos, e dirigiu-se de imediato a Francisco Benítez, cumprimentando o outro candidato com um abraço. Depois de saudar também os elementos da Mesa da Assembleia-Geral, o presidente encarnado sentou-se ao lado de Fernando Seara e trocou um momento de clara cumplicidade com o agora Presidente da Mesa da Assembleia-Geral.

“O Benfica sai bem mais forte depois deste processo eleitoral. Tivemos um debate vivo e frontal, com pleno uso dos meios do clube. Quero deixar uma palavra de elogio, na pessoa de Francisco Benítez, a todos os benfiquistas candidatos aos órgãos sociais pela lista B. Fizeram jus ao seu lema, servir o Benfica, contribuindo para esta eleição histórica. Mas hoje o Benfica falou. Ao ser eleito na eleição com mais votantes de sempre, tenho noção da responsabilidade que eu e a minha equipa recebemos. A partir de hoje, não há vencedores nem vencidos. O único vencedor é o nosso Benfica. Viramos hoje uma página no nosso clube. Sucedo a Luís Filipe Vieira, cuja obra de recuperação, consolidação e crescimento ao longo de 18 anos merece o maior dos reconhecimentos. Amanhã, inicia-se um novo ciclo com redobrada ambição e confiança no futuro”, continuou Rui Costa.

Na segunda metade do curto discurso de vitória, o antigo internacional português lembrou a “responsabilidade acrescida recebida por este mandato histórico”. “Impõe também de todos e de cada um de nós a consciência de que temos de nos unir para sermos ainda mais fortes. Respeitando a diversidade mas unidos na ação, porque a causa que nos une é só uma: o glorioso Sport Lisboa e Benfica. Estamos aqui em nome de todos os sócios e adeptos que, em Portugal e em todo o mundo, vibram pelo Benfica. Em nome das Casas do Benfica, dos nossos atletas, dos nossos quadros e dos nossos profissionais das mais variadas áreas. O objetivo é ganhar, ganhar sempre. Essa é a prioridade absoluta. Tudo o resto tem como foco contribuir para que isso se concretize, seja a nível da gestão financeira, patrimonial ou desportiva”, acrescentou, deixando enfim uma palavra não só aos colegas que também foram eleitos como à família.

“Aos meus futuros colegas de Direção nos órgãos sociais, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos a isto e à Benfica. Mãe, pai, filhos, à minha mulher, ninguém melhor do que vocês sabe do amor que sinto por este clube desde tenra idade, onde fui quase tudo, de adepto de bancada a apanha-bolas, de jogador a dirigente. O Benfica é a minha família. Serei sempre um de vós porque o Benfica do futuro é por todos, com todos, pelo Benfica. Viva o Benfica!”, terminou Rui Costa.