Muito se fala dos fabricantes de automóveis e da sua posta tecnológica nos veículos eléctricos, o que implica chorudos investimentos. Mas não abundam as referências à troca de motores de combustão por unidades eléctricas nas modelos de duas rodas, até porque as normas europeias são mais permissivas para as motos. mas se as limitações vão chegar mais tarde, não quer dizer que não acabem por se impor.

A Harley-Davidson surpreendeu ao ser das primeiras marcas a propor um modelo eléctrico (a LifeWire), que surpreendeu pela eficiência, mas a Kawazaki causa ainda mais estranheza ao anunciar que a partir de 2035 apenas fabricará e venderá motos eléctricas alimentadas por bateria em mercados como o Europeu.

Obviamente o construtor já está a contar com o continuar da evolução nas células das baterias, que atingem cada vez maior densidade energética, tanto em relação ao volume como ao peso. Isto vai permitir transportar menos volume e peso de acumuladores, mas ainda assim garantir maior autonomia entre recargas. Basta lembrar que a LifeWire, apresentada em 2019, anunciava 177 km/h e 235 km de autonomia, valores que necessariamente parecerão pré-históricos em 2035.

A Kawazaki, revelando que pretende igualmente desenvolver motores a hidrogénio como forma de conter as emissões poluentes, avançou com a promessa de introduzir 16 novos motociclos por ano até 2025, incluindo as motos movidas a bateria e a hidrogénio. Certo é que a marca japonesa que nos trouxe as Kawazaki Z500 e Z900 nos anos 70 e mais recentemente as exuberantes Ninja, se prepara para continuar a surpreender, mesmo quando os kWh e o H2 substituam a tradicional gasolina.