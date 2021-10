Nesta edição da ModaLisboa, que chega ao fim este domingo sob o tema “And now what?”, regressaram os desfiles presenciais e o evento aproximou-se do formato pré-pandemia, embora se tenham notado as limitações, sobretudo, na afluência de público. A semana de moda da capital celebra 30 anos e nesta 57ª ronda decidiu celebrar a cultura ocupando um espaço icónico: o Capitólio, no espaço do Parque Mayer, mesmo no coração da cidade.

O mundo está diferente e a ModaLisboa também. Primeiro a pandemia impôs o confinamento e a consequente “digitalização” dos desfiles. Agora o regresso ao normal obriga a contenção. Uma sala de desfiles que em edições passadas estaria recheada de centenas de convidados, nesta edição teve uma lotação máxima de 200 pessoas. O espaço social foi reduzido, já que os convidados vieram apenas assistir ao desfile para o qual têm convite, contudo tanto os participantes como os curiosos puderam circular no amplo espaço à volta do Capitólio e o terraço no segundo andar do edifício tranformou-se em zona de convívio. Outro sinal dos tempos que vivemos é a máscara, que se manteve como acessório obrigatório, sem comprometer os looks de quem circulou dentro e fora da sala de desfiles.

Depois de um primeiro dia dedicado ao concurso de jovens criadores Sangue Novo (que teve lugar na Estufa Fria), ao segundo dia o calendário de desfiles ganhou ritmo e chamou à ModaLisboa uma série de convidados que, na sua maioria, estavam decididos a manter o nível de exigência elevado com o seu look. Afinal este evento é uma celebração da moda e escolher o que vestir e com que acessórios complementar, não é deixado ao acaso. O acessório favorito foi, sem dúvida, os óculos escuros, com exemplos para todas as personalidades, deixando as carteiras de marcas de luxo em segundo lugar. Houve muitas peças em cores garridas que pareciam pinceladas de energia na paisagem, que contribuíram para um ambiente com mood positivo, e as convidadas célebres de alguns designers trouxeram para o evento o brilho de estrela que o público adora.

Ao longo dos último meses a ansiedade pelo regresso ao convívio sentiu-se em diferentes áreas da sociedade e aqui também, por isso, mais do que caçar o melhor do streetstyle tomámos o pulso ao ambiente. Basta correr a fotogaleria. E até à próxima.