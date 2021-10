Não será certamente fácil para um grande jogador de futebol decidir que não vai jogar mais, que não vai entrar mais nesta ou naquela competição, que vai deixar o seu clube ou a camisola do país que o viu nascer. Há, no entanto, anúncios de “fim” mais surpreendentes que outros. Muito mais se o visado for um dos melhores jogadores do mundo, certamente um dos mais hábeis com a bola nos pés e com apenas (esta palavra vale o que vale para cada um) 29 anos.

É essa a idade de Neymar.

Foi o anunciado este sábado, num teaser do mais recente documentário sobre o brasileiro, “Neymar & The Line Of Kings”. Num pequeno vídeo a preto e branco, diz o jogador do Paris Saint-Germain, em bom português do Brasil, que considera o Mundial do Qatar, no inverno do próximo ano de 2022, como a sua “última Copa do Mundo”.

“Encaro como a última porque não sei se vou ter mais condição de cabeça [sic] para aguentar mais o futebol. Vou fazer tudo para ganhar com o meu país e realizar o meu maior sonho desde pequeno. Espero conseguir”, refere o jogador que despontou no Santos e seguiu então para Barcelona, onde conseguiu inclusivamente uma Liga dos Campeões, algo que tanto procura vencer no PSG.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more." Neymar expects the 2022 World Cup will be his last ???? Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce — Goal (@goal) October 10, 2021

Neymar terá 30 anos no Mundial do próximo ano e, a confirmar-se o muito mais que provável apuramento do Brasil para o Mundial de 2026 (Canada, EUA e México), o craque maior da canarinha teria 34 primaveras. Pode parecer pouco, pode parecer ainda jovem, mas a verdade é que, no pequeno vídeo, o paulista toca num ponto importante: cabeça. O futebol e o desporto não livram os atletas, por mais gigantes que sejam a nível mediático, ou por mais dinheiro que ganhem, de sentirem pressão no seu trabalho ou de chegarem à conclusão de que não são capazes de aguentar mais o custo psicológico daquilo que fazem.

O craque brasileiro participou em dois Mundiais — Brasil 2014 e Rússia 2018 —, onde as coisas não correram de feição para a seleção de Neymar, com destaque para o pesadíssimo 7-1 sofrido em “casa” contra a Alemanha, há sete anos. De qualquer forma, o por vezes muito criticado Neymar não tem deixado créditos por mãos alheias nestas provas, tendo já seis golos em dez jogos.