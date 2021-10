Novos casos ao domingo superiores ao da semana anterior pela primeira vez em dois meses

Todas as regiões de Portugal Continental registaram óbitos por Covid-19 entre sábado e domingo, revela também o boletim. Houve duas mortes em Lisboa e Vale do Tejo, outras duas no Algarve e uma vítima mortal em cada uma das restantes regiões.

As tabelas da Direção-Geral da Saúde indicam que as vítimas são uma mulher na faixa etária dos 60 anos (um óbito), dois homens e uma mulher com 70 a 70 anos (três óbitos); e outros dois homens e uma mulher com pelo menos 80 anos (três óbitos).

A região Centro, que este sábado tinha atingido os três dígitos em número de novos casos, conseguiu diminuir o número para 84 este domingo. Só o Norte e Lisboa e Vale do Tejo continuam com mais de 100 novos infetados: a primeira região com 160 e a segunda com 174.

O Alentejo registou 39 novos casos nas últimas 24 horas e o Algarve outros 34. O território insular continua a ser o que menos contribuiu para a incidência nacional: só houve mais dois infetados nos Açores e seis na Madeira.

Já no que toca à distribuição de novos casos em função das faixas etárias, nenhuma delas tem mais de 81 casos — o valor registado entre os indivíduos com 20 a 29 anos, que destronam o grupo etário seguinte como o mais preocupante. O número de indivíduos dados como infetados entre quem tem 30 a 39 anos desde sábado é de 77.

As faixas etárias onde se verificaram os óbitos por Covid-19 das últimas 24 horas são novamente as que menos novos casos registaram. São mais 41 pessoas com 60-69 anos, 33 com 70-79 anos e 37 com 80 anos ou mais. Seguem-se as crianças até aos nove anos com mais 62 casos e os jovens com 10-19 anos com mais 58 casos. Os adultos com 50-59 anos registaram mais 56 casos; e os indivíduos com 40-49 anos registaram outros 54.