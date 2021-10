Pelo menos 15 pessoas morreram, sete ficaram feridas e uma continua desaparecida após a queda de um avião em Tartaristão, na Rússia, indica o Sputnik News. O aparelho, pertencente a um aeroclube daquela região, caiu a pouco mais de um quilómetro do aeroporto.

O número de vítimas deste acidente continua incerto. Algumas fontes afirmam antes que o número de mortos já chegou a 16 e outras falam mesmo em 19 vítimas mortais. O último comunicado do governo russo aponta para 15 óbitos decorrentes da queda do avião.

Na aeronave L-410 seguiam 23 pessoas, afirmou o Ministério das Situações de Emergência em comunicado: “Na manhã de domingo recebemos a informação sobre a queda de uma aeronave perto da cidade de Menzelinsk. As informações ainda são preliminares e as autoridades estão a caminho do local”.

O governo russo acrescentou entretanto que as pessoas a bordo do avião eram paraquedistas e que havia dois membros da tripulação. A imprensa russa afirma que, na origem do acidente, está uma falha técnica e que o piloto terá tentado realizar uma manobra de aterragem de emergência.