Está dado o tiro de partida para um Conselho Nacional do CDS que promete ser (novamente) tenso. Em declarações aos jornalistas, já depois do arranque dos trabalhos, Francisco Rodrigues dos Santos não se furtou a falar diretamente sobre Nuno Melo — que apresentou no sábado a candidatura — e de fazer a defesa da sua direção e estratégia.

“Vivemos um tempo de anseio por novos rostos e novos ideias. Não é tempo de recuar e voltar a insistir nos erros do passado. A política faz-se a cores, não se faz a preto e branco. Comigo o CDS nunca será um partido de grupo. O resultado viu-se: 4% dos votos e quebra brutal do número de deputados. Não me lembrei agora de me disponibilizar para servir o meu partido “, atirou o líder do CDS.

“Estou seguro de que sou a pessoa certa, que cumpri o meu dever e ninguém era capaz de fazer melhor, nestas circunstâncias, do que eu e a minha equipa.”

Antes, Rodrigues dos Santos já tinha respondido às críticas de Nuno Melo e dos seus apoiantes, que contestam a convocação de um Conselho Nacional em tão curto prazo e a marcação de eleições para o final de novembro, argumentando que a “democraticidade interna” do CDS está em risco.

Ora, para o líder do CDS, a resposta é simples: “A minha oposição está-se a preparar desde o primeiro momento para me derrubar. Se não conseguirem vencer o congresso não é por falta de tempo“, sublinhou.

Francisco Rodrigues dos Santos, de resto, fez chegar à comunicação social vários documentos que provam que, no passado, houve convocatórias feitas num prazo ainda mais curto e eleições marcadas em menos tempo, algumas assinadas ou apoiadas por alguns dos que agora contestam a atual direção.

Numa dessas atas que o presidente do partido fez chegar aos jornalistas, pode ler-se Paulo Portas a argumentar que “três meses é muito tempo em política” e que “quanto mais cedo” o partido começasse a “trabalhar num novo ciclo melhor”.

“Sinto-me mais próximo de Paulo Portas do que aqueles que se apregoam portistas”, ironizou Rodrigues dos Santos, antes de acrescentar: “Têm de se mentalizar de uma coisa: já não são eles a direção do partido“.

Quanto ao resto, o líder do CDS argumentou mais uma vez que o partido tinha demonstrado “uma extraordinária prova de vida” nas últimas autárquicas e que não existe “tortura de números nem contabilidade criativa que apaguem o resultado do trabalho” do CDS.