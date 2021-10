Durante décadas, o Salão Automóvel de Genebra animou quem gosta de automóveis e quem trabalha para esta indústria. Com a regularidade de um relógio suíço, com o mês de Março chegava o primeiro grande salão europeu e o único que se realizava anualmente, bem ali no centro do continente. Mas não nos últimos dois anos. E, em 2022, voltará a não acontecer.

Numa fase em que a pandemia parece estar mais controlada, com as vacinas a reduzir o número de vítimas e doentes graves, tudo indicava que Genebra poderia voltar a organizar o seu evento anual, sobretudo depois de também os alemães terem regressado ao activo no que respeita a este tipo de eventos, com o tradicional Salão de Frankfurt que, entretanto, se mudou para Munique. Mas nem assim.

Para o presidente do comité organizador do evento, Maurice Turrettini, a anulação de mais uma edição do salão automóvel será sempre encarada como um forte revês, num ciclo que se iniciou em 2019 e que ainda não será em 2022 que será revertido. Turrettini explica que, “apesar de todos os esforços, a situação pandémica ainda não está sob controlo, pelo menos para eventos em áreas fechadas e com muita gente, como o Salão de Genebra”.

Os organizadores suíços depositam agora todas as suas esperanças na possibilidade do certame em que os automóveis são as estrelas ter lugar em 2023. Isto se a Covid-19 deixar de ser um problema e a falta de chips não representar um rombo tão grande quanto muitos esperam na carteira dos construtores de automóveis.