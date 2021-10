Num mercado marcado pela falta de chips, o que limitou a produção de alguns veículos para a maioria dos fabricantes, os alemães consumiram apenas 196.972 veículos novos durante o mês de Setembro, o que representa uma queda de 25,7% face ao mesmo período de 2020, que foi muito afectado pelo Covid-19.

Quem não parece ter sido afectado pela falta de semicondutores foi a Tesla, que no nono mês do ano transaccionou 6828 unidades do Model 3, o que fez deste modelo o mais vendido em Setembro, de forma destacada. Tanto que o segundo mais procurado pelos clientes foi o VW ID.3, que se ficou pelos 2694 veículos, com o Skoda Enyaq a atingir 2027 unidades, o que lhe garantiu a 3ª posição do ranking.

Com esta performance, o Model 3 passou a totalizar 23.982 vendas no mercado alemão, de Janeiro a Setembro, ultrapassando o VW e-up! (21.890) e o VW ID.3 (21.539), o que lhe permitiu passar a liderar o mercado germânico no que respeita aos veículos alimentados exclusivamente a bateria.

Se o Model 3 bateu a concorrência eléctrica e até ultrapassou, segundo a imprensa local, o VW Golf, tradicionalmente o mais vendido, houve outros modelos que se destacaram, a começar pelo Skoda Enyaq (2027), que ultrapassou os seus irmãos VW ID.4 (1019 unidades) e Audi Q4 e-tron (598), modelos que também foram batidos pelo Tesla Model Y (1073).

Entre os citadinos eléctricos, o líder foi o Smart Fortwo (1598), à frente do VW e-up! (1452) e do Fiat 500e (1091), para os utilitários serem dominados pelo Renault Zoe (1536), seguido do Opel Corsa-e (812).