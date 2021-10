José Rosa Rodrigues foi fundador do clube, esteve no primeiro jogo de futebol do clube ao lado dos outros irmãos Catatau e assumiu a primeira liderança do então Grupo Sport Lisboa. Houve depois médicos, como Januário Barreto; mais desportistas que eram também escritores de elite, como Félix Bermudes (que se destacou no atletismo, no futebol, no tiro e na esgrima); um dramaturgo impulsionador daquilo que ficou na altura como teatro regionalista, como Bento Mântua; um operário linotipista da Imprensa Nacional, como Manuel da Conceição Afonso. Futebolistas ou atletas, sobretudo nos últimos tempos, nem vê-los.

O século XXI ficou marcado pela gerência de dois empresários: Manuel Vilarinho, que ganhou ao advogado João Vale e Azevedo que tentava a reeleição em 2000, e Luís Filipe Vieira, o líder dos encarnados com mais anos como número 1 do clube. Antes, tinham existido outras figuras como Manuel Damásio, Jorge de Brito ou Borges Coutinho, recuando um pouco mais até a um dos melhores presidentes de sempre do clube. Ou seja, sem que isso seja necessariamente bom ou mau, aquilo que marcou a génese do clube e do próprio futebol português regressou com um antigo futebolista (na altura, há mais de um século, até acumulavam), que como recordava Toni até começou como “apanha-bolas”, a assumir a presidência do Benfica com a segunda maior votação de sempre a nível mundial, superando o Boca Juniors e perdendo apenas para os 55.000 associados que exerceram o seu direito no último sufrágio que deu a vitória a Joan Laporta.

Os resultados das eleições de 2021

Lista A (Rui Costa): 33.754 votantes, 682.841 votos (84,48%)

33.754 votantes, 682.841 votos (84,48%) Lista B (Francisco Benitez): 5.043 votantes, 98.923 votos (12,24%)

5.043 votantes, 98.923 votos (12,24%) Brancos: 1.071 votantes, 21.967 votos (2,72%)

1.071 votantes, 21.967 votos (2,72%) Nulos: 217 votantes, 4.567 votos (0,56%)

Quais foram os números finais da votação de 2021

Número de votantes: 40.085 (e não 40.115), um recorde que superou por mais de 2.000 votos o anterior registo máximo de 2020 e que representam 808.298 votos;

40.085 (e não 40.115), um recorde que superou por mais de 2.000 votos o anterior registo máximo de 2020 e que representam 808.298 votos; Votantes no Pavilhão da Luz: 15.934, outro recorde;

15.934, outro recorde; Casas com maior participação: Seixal (2.091), Algueirão-Mem Martins (1.779), Montijo (1.428), Leiria (1.149), Santarém (1.139), Coimbra (1.069), Braga (926), Porto (924), Vila Nova de Famalicão (821), Paredes (811), Faro (755) e Évora (732);

Seixal (2.091), Algueirão-Mem Martins (1.779), Montijo (1.428), Leiria (1.149), Santarém (1.139), Coimbra (1.069), Braga (926), Porto (924), Vila Nova de Famalicão (821), Paredes (811), Faro (755) e Évora (732); Votos por internet: Açores (574), Madeira (355) e resto do mundo (3.654)

Açores (574), Madeira (355) e resto do mundo (3.654) Casas, Filiais e Delegações: 120

120 Divisão dos votantes por idade: 35-44 (8.837), 45-54 (7.851), mais de 65 (7.821), 55-64 (6.112), 25-34 (5.983) e 18-24 (3.391)

35-44 (8.837), 45-54 (7.851), mais de 65 (7.821), 55-64 (6.112), 25-34 (5.983) e 18-24 (3.391) Género: 34.265 homens e 5.730 mulheres

A lista de todos os presidentes do Benfica ao longo de 117 anos

1.º José Rosa Rodrigues (28 de fevereiro de 1904 a 22 de novembro de 1906)

2.º Luís Faria Leal (18 de novembro de 1906 a 15 de setembro de 1907)

3.º Januário Barreto (18 de de dezembro de 1906 a 13 de setembro de 1908)

4.º João José Pires (15 de setembro de 1907 a 2 de fevereiro de 1910)

5.º Alfredo Luís da Silva (2 de fevereiro de 1910 a 26 de março de 1911)

6.º António Almeida Guimarães (26 de março de 1911 a 9 de julho de 1911)

7.º Alberto Lima (9 de julho de 1911 a 31 de março de 1912 e 5 de dezembro de 1912 a 29 de agosto de 1915)

8.º José Moreira Sales (31 de março de 1912 a 5 de dezembro de 1912)

9.º José dos Santos Júnior (29 de agosto de 1915 a 15 de julho de 1916)

10.º Félix Bermudes (15 de julho de 1916 a 7 de outubro de 1916 e 18 de janeiro de 1945 a 19 de janeiro de 1946)

11.º Nuno Freire Themudo (7 de outubro de 1916 a 22 de julho de 1917)

12.º Bento Mântua (22 de julho de 1917 a 25 de agosto de 1926)

13.º Alfredo Ávila de Melo (25 de agosto de 1926 a 15 de agosto de 1930)

14.º Manuel da Conceição Afonso (15 de agosto de 1930 a 20 de agosto de 1933, 4 de novembro de 1936 a 31 de julho de 1938 e 19 de janeiro de 1946 a 25 de janeiro de 1947)

15.º Vasco Rosa Ribeiro (20 de agosto de 1933 a 4 de novembro de 1936)

16.º Júlio Ribeiro da Costa (31 de julho de 1938 a 1 de agosto de 1939)

17.º Augusto da Fonseca Júnior (1 de agosto de 1939 a 18 de janeiro de 1945)

18.º João Tamagnini Barbosa (25 de janeiro de 1947 a 29 de janeiro de 1949)

19.º Mário Madeira (29 de janeiro de 1949 a 15 de março de 1952)

20.º Joaquim Ferreira Queimado (15 de março de 1952 a 30 de março de 1957)

21.º Maurício Vieira de Brito (30 de março de 1957 a 31 de março de 1962)

22.º António Fezas Vital (31 de março de 1962 a 26 de março de 1964)

23.º Adolfo Vieira de Brito (26 de março de 1964 a 8 de maio de 1965 e 3 de julho de 1967 a 12 de abril de 1969)

24.º António Catarino Duarte (8 de maio de 1965 a 17 de junho de 1966)

25.º José Ferreira Queimado (17 de junho de 1966 a 3 de julho de 1967 e 26 de maio de 1977 a 27 de maio de 1981)

26.º Duarte Borges Coutinho (12 de abril de 1969 a 26 de maio de 1977)

27.º Fernando Martins (27 de maio de 1981 a 27 de março de 1987)

28.º João Santos (27 de março de 1987 a 24 de abril de 1992)

29.º Jorge de Brito (24 de abril de 1992 a 7 de janeiro de 1994)

30.º Manuel Damásio (7 de janeiro de 1994 a 31 de outubro de 1997)

31.º João Vale e Azevedo (31 de outubro de 1997 a 27 de outubro de 2000)

32.º Manuel Vilarinho (27 de outubro de 2000 a 30 de outubro de 2003)

33.º Luís Filipe Vieira (de 30 de outubro de 2003 a 15 de julho de 2021)