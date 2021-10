Filipe Anacoreta Correia, presidente da Mesa do Conselho Nacional do CDS e futuro vice-presidente da Câmara de Lisboa, não poupou críticas a Rui Rio numa reunião com outros membros da direção democrata-cristã. Entre outras considerações, o número dois de Carlos Moedas chegou também a questionar a vitalidade do CDS. Ao Observador, Anacoreta Correia argumenta que as suas afirmações não podem ser descontextualizadas e defende a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. “Tem um grande mérito.”

De acordo com o que apurou o Observador, Anacoreta Correia aproveitou a reunião da Comissão Executiva do CDS, que decorreu à distância e por videoconferência, para fazer um diagnóstico cru do estado em que se encontra o partido. “O CDS não está a conseguir afirmar-se. O partido não está bem”, notou o democrata-cristão.

Os reparos de Anacoreta Correia, eleito presidente da Mesa do Conselho Nacional nas listas da atual direção, surgem numa altura em que Francisco Rodrigues dos Santos se prepara para medir forças com Nuno Melo.

E é precisamente esta a ideia — a ideia de que o “CDS não está a conseguir afirmar-se” — que mais tem separado as duas fações do partido: para o líder democrata-cristão, as eleições açorianas, as presidenciais e as autárquicas são a prova de que o CDS está vivo, no caminho certo e do lado dos vencedores; para Melo, o partido está a diluir-se no PSD e corre o risco de ser varrido do mapa eleitoral.

O Observador confrontou Anacoreta Correia com o teor da sua intervenção na reunião da Comissão Executiva do CDS e o presidente da Mesa do Conselho Nacional fez questão de sublinhar que aquele momento era parte de uma intervenção “espontânea“, decorrente da “liberdade” com que sempre participa nestes fóruns privados, e que, como tal, deve ser naturalmente contextualizada.

“Considero que o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, tem um grande mérito no resultado eleitoral autárquico alcançado, que relança o partido na discussão que interessa ao país e que passa por derrubar o Partido Socialista”, sublinha o dirigente democrata-cristão.

“Para a afirmação do CDS terão de contribuir todos, desde as estruturas locais àqueles que repetidamente têm perdido eleições internas e que têm responsabilidades históricas na situação em que nos encontramos — responsabilidades que, de resto, partilho”, reforça Anacoreta Correia, referindo-se implicitamente aos apoiantes de Nuno Melo e críticos da atual direção.

Ora, a intervenção de Anacoreta Correia nessa reunião não se ficou pela análise do momento atual do CDS. O democrata-cristão questionou a liderança de Rui Rio e o estado em que se encontra a direita.

“A direita está mal e Rio é parte do problema”, chegou a dizer. “Se Rio tivesse sido o candidato a Lisboa não tínhamos ganho a eleição.”

Mais uma vez, confrontado com o teor das suas declarações, Anacoreta Correia deixou claro que qualquer comentário emitido naquele fórum restrito não deve, nem pode ser descontextualizado.

“Qualquer opinião que tenha emitido sobre o futuro da direita e que vá para além da esfera do CDS apenas a mim me vincula, uma vez que o CDS se relaciona institucionalmente com todos os partidos que considera parceiros estratégicos para derrubar o PS, entre os quais se destaca o PSD e os seus órgãos legítimos”, reforçou.