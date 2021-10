A quinta edição do “Portugal Air Summit” arranca na quarta-feira no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor (Portalegre), tendo a “maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica” como tema principal “Flying for a New Start”.

A iniciativa, promovida pelo município e a empresa TheRace, vai decorrer até domingo, depois de ter em 2020 ter adotado um formato híbrido devido à pandemia da Covid-19.

A edição deste ano promete voltar a reunir cerca de 200 oradores oriundos de várias entidades relevantes da indústria, infraestruturas e serviços, para debaterem e analisarem em cerca de 50 conferências o setor da aviação — tripulada e não tripulada —, aeronáutica, espaço e defesa.

O evento, que este ano já vai poder contar com a presença de público, vai manter o formato híbrido, sendo transmitido como uma emissão televisiva contínua via streaming, com dois estúdios instalados no aeródromo.

A pandemia da Covid-19 afetou a economia mundial, tendo o setor da aeronáutica e aviação sido um dos que mais sofreu, o que leva a organização a promover um conjunto de debates e conferencias em que este tema marcará presença.

“TAP – desafios para um futuro a voar”, “O papel da Regulação num mundo pós-covid”, “Aeroportos: Desafios de um sector em recuperação”, “A importância do setor aeroespacial e tecnologias associadas” são alguns dos temas que vão ser debatidos no decorrer da cimeira.

A edição deste ano do “Portugal Air Summit” vai voltar também a contar no espaço do aeródromo com áreas dedicadas a várias temáticas e um espaço para exposições.

Os três primeiros dias da cimeira vão estar focados nas conferências e no “networking”, seguindo-se depois dois dias (sábado e domingo) mais lúdicos, com apresentação de “airshows”, uma passagem de dois F16, entre outras atividades.

Durante o “Portugal Air Summit”, a Agência Espacial Portuguesa vai também promover a competição de lançamento de rockets – “EuRoc- European Rocletry Challenge”.

A segunda edição do “EuRoc — European Rocketry Challenge” vai reunir 19 equipas e cerca de 400 estudantes originários de 13 países de toda a Europa.

Esta competição tem como objetivo “estimular” os alunos de engenharia a projetar, construir e lançar os seus próprios “rockets” a partir do Campo Militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém.