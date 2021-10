Armando Vara, antigo ministro socialista, vai ser libertado esta segunda-feira, anunciou um comunicado do Tribunal Judicial da Comarca de Évora. Estava a meio do cumprimento da pena de prisão de cinco anos por três crimes de tráfico de influência no processo Face Oculta.

O comunicado do tribunal indica que Amando Vara “foi hoje libertado ao abrigo da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril (Regime Excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença Covid-19), a qual permanece em vigor”. Mas o antigo ministro e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos ainda não saiu efetivamente da cadeia de Évora.

O comunicado foi emitido esta segunda-feira e está assinado pelo Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Évora, José Francisco Santos Saruga Martins.

A lei citada por ele diz que, perante a “emergência de saúde pública” que é a Covid-19, são perdoados “os períodos remanescentes das penas de prisão de reclusos condenados por decisão transitada em julgado, de duração superior à referida no número anterior, se o tempo que faltar para o seu cumprimento integral for igual ou inferior a dois anos, e o recluso tiver cumprido, pelo menos, metade da pena”.

O mesmo documento justifica que o Tribunal de Execução de Penas de Évora acredita que Armando Vara “reunia os requisitos legais de perdão de pena” e que a medida foi aceite pelo Ministério Público. Além de já ter cumprimento metade da pena, contou para a decisão do tribunal o facto de o antigo ministro não ter sido condenado por qualquer crime considerado “imperdoável”.

Além disso, o crime de tráfico de influência não está contemplado como exceção à lei apontada pelo tribunal, uma vez que Armando Vara já não era titular de cargo político quando os crimes foram cometidos (2006 a 2009). Os crimes resultaram das ligações pessoais e partidárias do antigo ministro, não por causa das funções de alto cargo público que ele tinha exercido.