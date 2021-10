O Tribunal de Guimarães decidiu suspender provisoriamente o processo do caso Marega, relativo aos insultos racistas dirigidos ao futebolista, antigo avançado do Futebol Clube do Porto, durante o jogo entre os dragões e os vimaranenses em fevereiro de 2020.

Segundo o Jornal de Notícias, que avança esta segunda-feira com a notícia, o Ministério Público considerou que esta medida responde “suficientemente às exigências de prevenção especial e geral”, tendo em conta “a jovem idade dos arguidos, o facto de não terem antecedentes criminais e arrependimento assumido”.

O processo tinha três arguidos neste momento e, segundo um despacho de 13 de setembro, fica suspenso pelo menos durante um ano. Foi o mesmo destino dado ao processo movido contra um quarto arguido em 2020. Em causa estão crimes de discriminação e incitação ao ódio e violência.

Entretanto, os arguidos têm de entregar ao Estado mil euros cada um no prazo de três meses, não podem frequentar recintos desportivos durante um ano, têm de se apresentar à polícia em dias de jogo do Vitória de Guimarães e devem pedir desculpas públicas a Marega num texto publicado no Desportivo de Guimarães.

De acordo com o Jornal de Notícias, os três arguidos vão escrever no jornal que “vaiaram e insultaram o jogador da equipa visitante”, mas não admitem abertamente terem tecido comentários racistas contra Marega. Tem sido assim também ao longo do processo, embora admitam que lhe chamaram “boi” e “burro”.