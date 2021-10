A Porta-Jazz promove, a partir de terça-feira, o ciclo Clubedo, que inclui dez concertos, de músicos nacionais e estrangeiros, em “seis locais míticos e emergentes do circuito musical” do Porto, anunciou esta segunda-feira aquela associação cultural.

Na 3.ª edição do Clubedo, que decorre até 9 de novembro, a Porta-Jazz pretende, “mais uma vez, divulgar o trabalho de 30 músicos locais, nacionais e internacionais com 10 concertos em parceria com 6 locais míticos e emergentes do circuito musical portuense”, lê-se num comunicado da associação.

O programa, que “inclui duos improvisados, estreias absolutas e até lançamentos”, arranca na terça-feira no Espaço Maus Hábitos, às 20h30, com o baterista Pedro Melo Alves e o saxofonista Julius Gabriel.

O Maus Hábitos acolherá mais quatro concertos do Clubedo: do trio This is Water (João Guimarães, Eurico Costa e Marcos Cavaleiro), em 19 de outubro, dos duos de música improvisada Daniel Sousa e o Afonso Dias, em 26 de outubro, e José Soares e Filipe Louro, em 02 de novembro, e do sexteto Ensemble Colores (Hery Paz, Luís Nacht, Sérgio Wagner, João Grilo, Demian Cabaud, e Marcos Cavaleiro), em 09 de novembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) será palco, no dia 13 de outubro, da apresentação do álbum de estreia dos Wiz, trio formado por Wilfried Wilde, Iago Fernandez e José Pedro Coelho.

O espaço Mira acolhe, a 16 de outubro, a atuação do duo Duot, que junta Albert Cirera e Ramon Pratz, e o Passos Manuel, em 23 de outubro, a apresentação do projeto Holi de João Mortágua.

O novo espaço M.ou.co, que abriu em setembro, recebe, em 31 de outubro, o coletivo Sketch Route, liderado pelo saxofonista Rafael Gomes.

O clube Hotfixe será palco, a 7 de novembro, da estreia do novo quarteto do guitarrista AP, que inclui José Diogo Martins no piano, Gonçalo Sarmento no contrabaixo e Gonçalo Ribeiro na bateria.