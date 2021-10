O programa ‘+Visão’ vai ser alargado na Madeira para que todas as crianças e jovens até os 14 anos possam usufruir de um apoio de 150 euros na aquisição de óculos graduados, foi anunciado esta segunda-feira.

“O grupo parlamentar do PSD/Madeira quer destacar o alargamento do programa +Visão, uma aposta neste programa que tem dois anos de execução e tem sido dirigido a idosos com mais de 65 anos e reformas abaixo do salário mínimo regional, com um apoio de 150 euros para a aquisição de óculos graduados”, afirmou a deputada Rubina Leal em conferência de imprensa.

A parlamentar social-democrata madeirense destacou que, “a partir de novembro, o Governo Regional vai fazer uma grande aposta” e “apoiar diretamente as famílias, através das despesas da saúde dos filhos”.

Rubina Leal salientou que o objetivo é abranger “todas as crianças e jovens até aos 14 anos”, “independentemente da condição social da família”, na aquisição deste tipo de equipamentos, que passam a ter direito a um apoio de 150 euros.

A deputada sustentou ser “importante apostar nestes aspetos de saúde”, que contribuem para “facilitar a vida dos jovens”, sublinhando que “os óculos são um bem essencial”.

O programa passa a “abranger todas as crianças”, sublinhou, mencionando que os óculos “têm de ser receitados pelos médicos” e que “todas as famílias podem usufruir deste apoio de óculos graduados”, ao contrário do que acontecia com os idosos, cujo programa previa a ajuda apenas para os que têm menores rendimentos.

Rubina Leal argumentou que “esta medida reforça toda a disponibilidade manifestada pelo Governo Regional para criar apoios sociais justos e adequados às necessidades da nossa população”.