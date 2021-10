Os Estados Unidos da América e o Reino Unido emitiram alertas apelando aos seus cidadãos para que evitem os hotéis na capital afegã, Cabul, devido a “ameaças à segurança”.

De acordo com a AFP, o Departamento do Estado dos Estados Unidos pediu aos cidadãos norte-americanos que estejam no Serena Hotel ou perto do mesmo para “sair imediatamente”, citando “ameaças à segurança” na zona. O Serena é um luxuoso hotel em Cabul, muito popular entre estrangeiros antes da tomada da cidade pelos talibãs. Foi por duas vezes alvo de ataques extremistas.

O Reino Unido deixou um alerta semelhante aos britânicos no Afeganistão. Na última atualização sobre deslocações para o país, feita no domingo, o Governo britânico aconselhou os cidadãos a não permanecerem em hotéis, “especialmente em Cabul (como o Serena Hotel)”, devido ao “risco acrescido” de um ataque terrorista.

Os alertas emitidos pelos governos norte-americano e britânico surgem apenas alguns dias depois de a fação afegão do Estado Islâmico ter reivindicado na sexta-feira um ataque bombista na cidade de Kunduz, no norte do país. O atentado, que teve como alvo uma mesquita xiita, provocou pelo menos 80 mortos e mais de 100 feridos.

O ataque aconteceu cinco dias depois de um outro em Cabul, também contra uma mesquita, ter feito vários mortos. Esse foi igualmente reivindicado pelos jihadistas do Estado Islâmico.