Sami Jassem, responsável pelas finanças do Estado Islâmico e vice do antigo líder dos jihadistas, Abu Bakr al-Baghdadi, foi detido pelas forças iraquianas. A detenção foi anunciada pelo primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadhimi, esta segunda-feira.

No Twitter, o governante adiantou que Jassem foi capturado durante uma “operação externa complexa” e “difícil” levada a cabo pelos serviços secretos iraquianos. Fonte dos mesmos disse à Associated Press que o jihadista foi detido num país estrangeiro e transportado para o Iraque há alguns dias.

ئەوكاتەی چاوی قارەمانەكانی هێزە ئەمنییەكان بێداربوون بۆ پاراستنی هەڵبژاردن، باسكە ڕەسەنەكەیان لە دەزگای هەواڵگری پرۆسەیەكی قورسی هەواڵگرییان لە دەرەوەی سنور ئەنجام دا بۆ دەستگیركردنی سامی جەمال ناوێك كە سەرپەرشتیاری دارایی داعش و جێگری ئەبوبەكر بەغدادی گۆڕبەگۆڕە.

بژی عێراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi.

Long live Iraq, and our brave heroes. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

Sami Jassem colaborou com o líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi. Ao longo dos anos, ocupou várias posições de destaque dentro da organização terrorista, tendo-se mudado para a Síria um ano antes do assassinato de Al-Zarqaqwi pelas forças norte-americanas, em 2016.

Na Síria, onde se instalou em 2015, tornou-se vice de Abu Bakr al-Baghdadi, o então líder do autoproclamado Estado Islâmico, morto em 2019 durante uma operação norte-americana no noroeste da Síria. Responsável pelas finanças do grupo terrorista, supervisionava as fontes de receita, como vendas ilegais de petróleo, antiguidades e minérios.

Era também procurado pelos Estados Unidos da América, que ofereciam uma recompensa por informações sobre o seu paradeiro.