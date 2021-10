A família de Tony Carreira quer receber o relatório do Ministério Público relativo ao acidente que vitimou Sara Carreira, a filha mais nova do artista, antes de responder à seguradora do carro onde a jovem seguia sobre a proposta de indemnização que fez, afirma o Correio da Manhã.

O relatório da Guarda Nacional Republicana (GNR) sobre o acidente foi entregue ao Ministério Público em Santarém alguns dias antes do prazo limite, estipulado para 12 de agosto. Mas as conclusões das autoridades ainda não são conhecidas.

Os danos ao carro onde Sara Carreira seguia, e que pertence ao pai, já foram pagos na totalidade. Falta agora regularizar os procedimentos relativos à morte da jovem artista. A indemnização depende de fatores como a idade da vítima, situação profissional e estado de saúde antes do acidente.

Numa entrevista prestada à TVI volvidos 10 meses desde o acidente que vitimou Sara Carreira, o cantor Tony Carreira classificou de “desumana” a espera pelo término da investigação. De resto, repetiu que esta é “uma perda que jamais vou superar”.

Sara Carreira morreu a 5 de dezembro de 2020 na sequência de um acidente de automóvel enquanto viaja na A1 no sentido norte-sul. O acidente ocorreu na zona de Santarém, perto da saída para Cartaxo. Ivo Lucas, ator e namorado da jovem de 21 anos, era o condutor e é o único arguido deste caso.