O tenente-coronel João Fernandes tomou esta segunda-feira posse como comandante do Comando Territorial de Aveiro da GNR, sucedendo a Maximiano Vaz Alves, que esteve no cargo durante dois anos e nove meses.

A cerimónia de transferência de comando foi presidida pelo comandante-geral da GNR, Rui Clero, que aproveitou a ocasião para salientar a “entrega e a abnegação” do coronel Vaz Alves e dos militares deste comando, aquando da “desafiante” necessidade de se implementar a cerca sanitária no município de Ovar, em virtude da Covid-19.

Rui Clero destacou ainda os resultados operacionais obtidos durante o seu comando, relevando as cerca de 93 mil patrulhas realizadas e as mais de 400 ações de sensibilização levadas a cabo em 2000 e no primeiro semestre do corrente ano que, assentes no “rigoroso policiamento comunitário e de proximidade”, têm contribuído para uma “tendencial redução” dos índices de criminalidade.

O comandante-geral da GNR desejou ainda as “maiores felicidades” a João Fernandes, que esta segunda-feira formalmente inicia funções como comandante do Comando Territorial de Aveiro, mostrando-se convicto que o mesmo saberá alcançar os “exigentes” objetivos estabelecidos, promovendo uma Guarda “mais forte, coesa e ciente da sua responsabilidade social”.

No seu discurso, o novo comandante da GNR de Aveiro disse que pretende apostar na humanização das relações interpessoais, tanto no interior da instituição, como nas relações com as populações.

A Guarda é uma força humana, próxima e de confiança e é com base nessa trilogia que pretendo exercer o meu comando”, afirmou.

Natural de Coimbra, o tenente-coronel João Fernandes, de 51 anos, é licenciado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança (GNR), pela Academia Militar.

Entre outras habilitações académicas, possui a Licenciatura em Direito, pelo Instituto Superior Bissaya Barreto, e o Mestrado em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É ainda Auditor de Segurança Interna.

Ingressou no quadro permanente da GNR em 1993, tendo sido comandante de Pelotão no Regimento de Infantaria, comandante do Destacamento Territorial de Pombal e comandante do Centro de Formação da Figueira da Foz — Escola da Guarda, entre outras funções. Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.

O comando territorial de Aveiro da GNR cobre uma área de cerca de 2.800 quilómetros quadrados e abrange uma população a rondar os 500 mil habitantes, sendo o seu efetivo de cerca 1.200 elementos, entre militares e civis, apoiados por perto de 300 viaturas.

Integra seis Destacamentos Territoriais, dois Destacamentos de Trânsito, um Destacamento de Intervenção, 29 Postos Territoriais, um Posto de Trânsito e um Posto Fiscal.