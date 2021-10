É oficial: a consulta pública para a maior reforma da Igreja Católica nos últimos 60 anos arrancou este domingo, com a abertura do Sínodo dos Bispos, e vai durar d0is anos, até outubro de 2023. O Papa destacou os três verbos do sínodo: encontrar, escutar, discernir.

O Papa Francisco admitiu, no entanto, os riscos, como reduzir “um sínodo a um evento extraordinário, mas de fachada” ou transformá-lo num “grupo de estudo, com intervenções cultas, mas alheias aos problemas da Igreja e aos males do mundo”. As palavras foram ditas na reunião de sábado, como citou o Vatican News.

Estamos prontos para a aventura do caminho ou, temerosos face ao desconhecido, preferimos refugiar-nos nas desculpas ‘não adianta’ ou ‘sempre se fez assim’?”, perguntou o líder da Igreja Católica durante a homilia de abertura do Sínodo sobre a Sinodalidade, no domingo.

O processo inédito de consulta descentralizada inclui assembleias diocesanas e continentais, ouvindo membros da igreja religiosos e leigos, mas não estará livre de tensões internas. A ordenação das mulheres, o casamento dos padres ou as relações homossexuais estarão entre os temas mais fraturantes, lembrou a BBC.

Mas ouvir todas as pessoas, dentro ou à margem da igreja, é exatamente o objetivo do sínodo. “Todas as vozes contam. A Igreja precisa de todos, hoje, para discernir – porque é esse o verdadeiro repto do sínodo – como ser Igreja ao serviço de todos, colocando-se à escuta do Espírito Santo”, disse irmã Nathalie Becquart, subsecretária do Sínodo e coordenadora da Comissão de Metodologia, à Agência Ecclesia.

Na abertura da 16.ª assembleia geral, o Papa Francisco pediu que o encontro não fosse “uma ‘convenção’ eclesial, um convénio de estudos ou um congresso político”, mas antes “um processo de cura”. E incitou a que bispos, padres, religiosos e leigos iniciassem um processo de escuta recíproca, sem respostas artificiais, sem “respostas pronto-a-vestir”.

Como estamos quanto à escuta? Como está ‘o ouvido’ do nosso coração? Permitimos que as pessoas se expressem, caminhem na fé mesmo se têm percursos de vida difíceis, contribuam para a vida da comunidade sem ser estorvadas, rejeitadas ou julgadas?”, interrogou o Papa, dando mote ao percurso sinodal que se inicia.

A consulta, sob o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, estará dividida em três fases: a da escuta, em que todos vão poder expressar as suas opiniões; a continental, na qual os bispos se vão juntar para discutir e formalizar as conclusões; e a universal, em que os bispos estarão reunidos durante um mês em outubro de 2023.