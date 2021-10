A lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, em erupção desde 19 de setembro em La Palma (Ilhas Canárias), já cobre perto de 526 hectares, 132 dos quais eram áreas de cultivo dos habitantes da ilha. O último balanço das autoridades indicam que 1.281 edifícios foram danificados ou mesmo destruídos pelo material emitido pelo vulcão.

A situação em La Palma tornou-se ainda mais crítica depois de o flanco norte do Cumbre Vieja ter desabado, dando origem a um novo rio de lava que se encaminha para a zona industrial de Los Llanos de Aridane. Teme-se também que a mudança na direção do vento possa soprar as cinzas do vulcão para oeste, o que poderá condicionar o tráfego aéreo no aeroporto de La Palma.

O acesso pelo norte a a Tazacorte também foi proibido como medida de precaução perante o avanço da lava naquela da ilha. O acesso pelo sul está a ser permitido às pessoas que têm casa naquele município, mas fora do cordão de segurança estabelecido por lá, e que precisem de recolher bens essenciais (como roupa) ou tratar dos campos agrícolas.

Inicia-se esta segunda-feira a limpeza de piroclastos emitidos pelo vulcão. A tarefa caberá às Forças Armadas, que foram chamadas a atuar pela ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, no último domingo. O primeiro-ministro Pedro Sánchez também vai presidir a uma reunião que determinará o plano de “reconstrução, recuperação e apoio” em La Palma. Também estarão presentes os ministros do Interior, da Presidência e da Política Territorial.

Entretanto, o Instituto Geográfico Nacional comunicou a deteção de um sismo com magnitude 4,3 na escala de Richter e com epicentro a 39 quilómetros de profundidade. O terramoto ocorreu às 22h46 no município de Villa de Mazo. Outros 40 foram registados depois disso, todos nesse município ou no de Fuecaliente. Todos tinham magnitude entre 3,1 e 3,3, mas só um deles foi sentido pela população.

Este sismo foi avaliado com a mesma magnitude do terramoto registado na quinta-feira passada, o maior desde o Cumbre Vieja entrou em erupção, mas numa profundidade ainda maior — o de 7 de outubro teve o epicentro em Villa de Mazo, mas a 35 quilómetros de profundidade.