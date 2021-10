O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para investigar o episódio de agressão ocorrida na madrugada de 3 de outubro no interior de uma discoteca em Albufeira, no Algarve, noticia esta segunda-feira o Expresso.

Um homem espancou outro com socos e pontapés no estabelecimento de diversão noturna Club Vida, O momento foi presenciado por várias pessoas, mas ninguém interveio. As imagens foram captadas pelo sistema de videovigilância e no fim de semana foram divulgadas pelo Correio da Manhã.

O agressor é segurança e inicialmente foi avançado que trabalhava na discoteca onde ocorreram as agressões. No entanto, o Club Vida esclareceu, num comunicado divulgado nas redes sociais, que o homem não estava de serviço do local, sendo funcionário de outro estabelecimento do grupo.

“O agressor não trabalha, nem nunca trabalhou, para o Club Vida. Ele é segurança num dos bares da Rua da Oura e estava no Club Vida como cliente”, revelou o grupo, que acrescenta: “O Club Vida condena qualquer ato de violência e está a colaborar com as autoridades judiciais no apuramento dos factos”.

Pouco depois do início da agressão, que durou cerca de 30 segundos, entram no espaço dois militares de uma equipa de intervenção da GNR, momento em que a vítima é deixada inanimada no chão pelo agressor. Já com a vítima no chão, o agressor continua a desferir-lhe socos e pontapés, até esta ficar inanimada.

Segundo a SIC, a vítima teve de ser submetida a uma cirurgia ao maxilar e não apresentou imediatamente queixa, só o tendo feito há poucos dias.