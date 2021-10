Ao último dia de ModaLisboa, os criativos convergem no mesmo sentimento: era necessário um regresso ao presencial. O digital é tema quente mas não substitui o calor do público, os aplausos e o espanto de quem vê ao vivo e a cores o trabalho de meses culminar em breves minutos de euforia. Para queimar os últimos cartuchos de modas na capital estiveram designers como Nuno Gama, que pintou o Alentejo num desfile-performance, a cultura psicadélica dos anos 70 de João Magalhães, as memórias da avó de Gonçalo Peixoto e, o cair do pano, foi entregue a Nuno Baltazar que abriu uma porta ao futuro que ainda vê como página em branco por preencher. Com ele vieram as suas musas, as mulheres reais que o inspiram e que integram aquilo que é a sua história.

Já passava da hora quando as portas para o último desfile da noite abriram. No chão negro havia nomes a branco e três palanques com três nomes: Catarina, Telma e Rita. Adivinha-se um momento especial que ficou marcado precisamente pelo momento final do desfile, que fechou com três vestidos longos envergados por Catarina Furtado, Telma Santos e Rita Fortes. Todas elas figuras que pertencem ao universo Nuno Baltazar há já demasiado tempo que era impossível deixá-las de fora “por várias razões”. Primeiro, o designer admite que quando regressou à ModaLisboa quis começar a “quebrar o paradigma de só ter modelos que estão no ativo” e, por outro lado, chamou as suas três musas pela ligação que tem a uma delas. Telma desfilou para Nuno pela primeira vez há 20 anos e “continua uma mulher lindíssima”, Rita é a “manequim do atelier” que faz o fitting de tudo e põe o olho nas coleções primeiro que todos, e Catarina assinalou neste desfile duas décadas de trabalho ao lado do designer.

A coleção “Diary” é uma uma espécie de “página em branco” — ou não fosse precisamente o branco a cor predominante dos coordenados. “Este diário reflete três tempos: uma reflexão sobre o meu passado, a insegurança do presente, mas ao mesmo tempo a vontade de construir um futuro baseado naquilo que fui e naquilo que sou neste momento”, revela. “É um futuro diferente porque não há evolução se não houver reflexão, e enquanto criador de moda de autor eu tenho obrigação de fazer essa reflexão e demonstrá-la no meu trabalho.”

“Diary” é uma coleção sem estação definida e é diz respeito a um universo muito pessoal do designer que acaba por ser partilhado quando chega aos clientes. Nela Nuno Baltazar trabalha diferentes estruturas, técnicas e texturas, com várias peças plissadas, outras oversized, outras com detalhes tridimensionais em draping, tudo trabalho em linho natural, jacquards, georgette de seda, tules, rendas de algodão e crepe satin.

A ideia de Nuno Baltazar foi levar as pessoas numa incursão ao seu atelier através dos coordenados, alguns deles com o busto incorporado de forma propositada, uma forma de mostrar todo o trabalho minucioso que existe por trás da criação de autor, onde cada detalhe importa. “A ideia dos bustos foi mesmo transportar as pessoas para o meu espaço e convidá-las a perceber o que é o nosso trabalho que culmina, obviamente, num desfile mas é muito mais do que aqueles breves minutos que estamos ali em apoteose”, conta. “É um trabalho que exige muita dedicação, muito tempo, muito rigor e, às vezes, as pessoas não têm bem noção disto, confundem o que é uma moda imediata com aquilo que é moda de autor. E tudo isto tem outro valor financeiro e emocional.”

Esta viagem ao atelier de Nuno Baltazar não foi só feita através das roupas, o designer pensou que era importante haver também uma narrativa sonora associada ao momento. Neste caso, foi construída por Luís Lobo que captou os sons reais do seu estúdio em momentos de trabalho intenso: ouvia-se o vapor do ferro, o lápis a riscar o papel, o corte de tecidos e o papel a rasgar, tesouradas e a costura no seu esplendor, “tudo tinha de estar presente para a história fazer sentido”, diz.

Nuno Baltazar não perde uma oportunidade para defender aquilo que ele — e muitos outros designers que ali apresentam — fazem diariamente com afinco: moda de autor, o foco de “cada vez menor atenção”.

“O que eu hoje fiz aqui é um statement, claro, e é um trabalho que todos temos de fazer, cada um à sua maneira. Como é que a moda de autor é vista?”, questiona. “Não se pode confundir com o que é a moda rápida, até porque é muito injusto para nós designers.”

Um rebanho de coordenados e a planície alentejana de Nuno Gama

Tudo pode acontecer quando o ponteiro bate as horas do desfile de Nuno Gama. Três manequins erguem-se num palanque ao centro da sala, todos de lenço a cobrir a cabeça e um longo sobretudo de lã castanho a cobrir-lhes o corpo até ao chão, e no ecrã passava um poema de Sebastião da Gama e tudo estava pronto para descobrir o Alentejo redescoberto e pintado por Nuno Gama num desfile-performance a que já nos tem habituado

“A minha ideia de Alentejo não é aquela ideia que poderá ser óbvia, de recorrer às imagens alentejanas e à cultura alentejana. Tem a ver com uma viagem, com uma planície. Tem a ver com um estado de espírito”, explica, contando que nesta jornada pandémica se questionou sobre como encontraria o mundo depois de ver o ritmo frenético a que se estava a viver. E, com esta coleção, Nuno Gama quis calma, quis paz de espírito, por fim. “No Alentejo, quando tu olhas em frente, continua a haver sol. Há passarinhos a cantar, ainda há abelhas, há flores, há árvores…”

Os modelos entraram em blocos de cores. Primeiro vieram os tons claros, depois os verdes, os azuis, o rosa fuchsia e o amarelo e, por fim, o preto em fatos trabalhados com pedraria. Iam entrando compassados, sempre num tom performativo e teatral, com direito até à figura do pastor que levou o seu rebanho para dentro.

As silhuetas equilibraram os dois lados da balança: de um lado uma estética mais formal com o habitual corte de alfaiataria de Nuno Gama, por outro looks muito mais desportivos e leves. “São peças completamente diferentes do que tenho feito até agora. São peças muito mais desestruturadas, são um mix pós-pandémico do fato de treino, de roupa jogging e de pijama”, aponta referindo que a coleção que criou é para esta estação, já que a ModaLisboa tinha dado, mais uma vez, liberdade de criação aos designers.

O designer acaba por que refletir sobre o que importa realmente depois de quase dois anos de pandemia, questiona que hábitos devem ser deixados para trás e que outros novos devem ser adotados. No seu caso, como já tinha revelado em conversa com o Observador, o designer mantém o foco nos materiais sustentáveis, apresentando uma linha de calçado quase 100% sustentável, reciclando e reaproveitando tecidos, usando também fibras naturais e aproveitando a excelência do Merino nacional. “As coisas no mundo continuam. Somos nós que estamos errados e somos nós que temos de mudar e adaptarmo-nos”, remata.

O país das maravilhas de Gonçalo Peixoto e as memórias da avó

Há homenagens que parecem sempre pequenas demais para a dimensão do significado que se pretender ter com elas, e Gonçalo Peixoto sentiu isso quando a sua avó Alice morreu. “Pensei como é que ia perpetuar esta nossa relação de alguma maneira. Faço sempre uma tatuagem quando os meus avós morrem e desta vez fiz uma que dizia ‘Alice, we will meet in wonderland’, que é o nome da coleção”, conta o designer ao Observador. “Eu queria algo que gritasse Gonçalo Peixoto e que ao mesmo tempo me trouxesse esse amor que eu tinha por ela.”

“Alice We Will Meet in the Wonderland” é o país das maravilhas das memórias e o baú sentimental de Gonçalo sobre a sua avó transposto em várias referências visuais, de silhuetas, de tecidos e cortes numa coleção em tons pastel — azuis, laranjas, verdes e rosas. “Tentei trazer a memória, escrever uma carta de amor que vai ficar para sempre comigo, mesmo que a memória falhe, isto vai ficar para sempre na minha memória daquilo que era a minha avó”, confessa.

Gonçalo teve vários pontos de referência para construir os coordenados, coisas como os brocados que o faziam lembrar os sofás, ou uma organza bordada de umas cortinas velhas que foi desencantar a “um armazém de um senhor que estava pronta para ir para o lixo” e que transformou em vestidos com transparências. Também com a avó aprendeu a técnica do bordado que acabou por trazer numa camisola com a sua icónica frase “Sometimes I justa want kiss girls” que combinou com uma saia lápis porque a avó “adorava usar saia abaixo do joelho”.

“Quando digo que ia fazer uma coleção inspirada na minha avó podia-se achar que ia ser uma coleção de pessoas mais velhas e ninguém ia aguentar, mas não foi isso que fiz, mantive o meu ADN com silhuetas sexy e detalhes que me fazem lembrar alguma coisa dela”, conta.

Um desses detalhes esteve em alguns coordenados verdes — um vestido e um conjunto de saia, top e casaco — onde Gonçalo usou uma organza verde trabalhada de tal maneira que o fazia lembrar as rosas do jardim da avó que colhia às escondidas de todos, denunciado apenas pelos cortes provocados pelos espinhos.

Mas nem todos os coordenados que passaram pela passerelle neste último dia de ModaLisboa foram vistos em Milão, onde há duas semanas o criador apresentou a mesma coleção. O designer quis “tirar o tapete” a quem esperava o mesmo que tinha visto na capital italiana e “inquietar as pessoas”. Foram seis os novos conjuntos com penas e lantejoulas.

O regresso à cultura psicadélica com João Magalhães

Ao entrar na sala o cenário estava montado e prometia mais que um mero desfile. Para João Magalhães, o Capitólio foi aquilo que sempre é: uma sala de espetáculos. O palco estava montado no meio com guitarras, microfones, um piano e uma bateria, e em redor os convidados começavam a sentar-se e a preparar-se para um desfile-concerto. As duas duplas de irmãs — Madalena e Constança Lisboa e Pilar e Elisa Mascarenhas — entraram e começaram a dar música, antecipando a entrada dos coordenados. “Já as tinha visto atuar num concerto e adorei. Achei que pegava imenso com o que queria fazer, porque é um statement muito feminista, há pouco desta energia em palco em Portugal, de girls band punk mesmo”, diz o designer sobre a escolha das Sea Angels. “Achei que tinham um ar tão inocente e que depois davam tudo e mostravam esta explosão de energia.”

João Magalhães inspirou-se na década de 70 e na cultura psicadélica para criar “Crying rainbows in the sky”, uma coleção que é um espelho das cores alucinantes que são referência desses tempos. O artista Guilherme Curado é quem assina os padrões digitais — nesta coleção eram prints de cogumelos distorcidos — com que João compõe as suas peças dinâmicas, divididas entre silhuetas mais justas e outras mais volumosas, inspiradas na haute couture. Os padrões são impressos em chiffon, cetim, organza e licra.

A ideia para a coleção apareceu quando o designer, numas férias em Melides, esbarrou com um bordel em ruínas onde entrou para fotografar — foi nesse cenário que foi beber para escolher as cores e a base para conjugar aquilo que considera ser “um universo muito obscuro com esta presença tão feminista.”

Mas esta coleção, admite, não é só sua e faz questão de mostrar que o seu universo é construído por uma constelação de jovens criativos que também tiveram dedo nas criações. “Há imensa gente criativa por aqui e acho que é importante criar estas sinergias, pessoal mesmo jovem que faz coisas lindas e que acabaram a trabalhar comigo”, explica. Os botões da coleção são da autoria de Sancha Martorell, as carteiras de Inês Faria, as joias de Pilar do Rio, oa óculos de sol da Wide Shades e os sapatos da Unreal Fields.

O tempo de Valentim Quaresma e os acolchoados de libertação de Buzina

“O tempo voa sobre nós, mas deixa a sua sombra para trás” — é com esta frase do romancista Nathaniel Hawthorne que Valentim Quaresma deu o mote para a sua coleção “Perdido no Tempo”, que abriu o último dia de ModaLisboa. O desfile arrancou com a projeção de um vídeo onde Valentim quis projetar a importância das pequenas coisas que temos na vida — as pessoas, os abraços, os sons da cidade, as relações.

Mas foi no conceito de tempo que Valentim Quaresma decidiu focar-se para construir uma coleção escura, como é habitual, com laivos de dourados e prateados e alguns laranjas e castanhos, em peças desconstruídas das suas formas convencionais, como as calças e os vestidos assimétricos. E se, por um lado, o criador desconstruiu a roupa, por outro fez o mesmo com o símbolo maior da passagem do tempo: os relógios. Peças soltas surgiam como centrais dos acessórios do desfile: colares de números, carcaças de despertadores ao pescoço, armaduras de roldanas como que se as engrenagens se tivessem desencaixado da sua forma natural.

Vera Fernandes, fundadora da Buzina, não esconde a sua mais recente obsessão com girafas, que têm aparecido estampadas em várias peças suas ao longo das últimas coleções. “Whim” é o espelho de uma vontade de voltar à vida, de libertação, “é sobre vontades súbitas e fundamentadas, é sobre extravagâncias urgentes, e é sobre ser-se inteiro, sem receio de espantar”, pode ler-se no descritivo da coleção. Em tons de castanho, lilás, azul, rosa velho e verde azeitona, a criadora desenhou uma coleção à base do capricho e de “extravagâncias urgentes” com volumes inusitados que chamam o sonho para a realidade vestível, depois de tempos de clausura.

Mas Vera não esqueceu os seus volumes, que são imagem de marca da Buzina desde o seu início. Nesta coleção eles apareceram ainda mais proeminentes, com casacos acolchoados, blusas e vestidos de folhos extremos e até malas-almofada.

Em contraponto, houve peças fluídas, que caíam como silhuetas direitas e moldáveis, em coordenados de calças e kimono ou vestidos soltos. Vera Fernandes selou ainda uma parceria com a Zilian, que assinou o calçado usado pelas modelos no desfile e que seguiu o mesmo ADN da marca — peças clássicas com o olhar moderno que “Whim” pedia. A coleção passou pela passerelle mas já está disponível no site da marca, para renovações de armários.

Para dar rosto a este exército de mulheres, a criadora chamou quatro que dão “corpo, nome e som às camadas infinitas que compõem o imaginário coletivo de diva”, são elas: a atriz Inês Herédia, a fadista Gisela João, a atriz e poetisa Sónia Balacó e a modelo Vera Deus.