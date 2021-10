(Em atualização)

A PJ vai estar esta segunda-feira na casa de João Rendeiro na Quinta Patino, em Cascais, para verificar se a totalidade das obras de arte apreendidas há dez anos no âmbito de um processo ligado ao BPP ainda se encontra na residência, avançam a TVI e a SIC.

São ao todo 124 obras de arte (pintura e escultura), no valor de vários milhões de euros, apreendidas para servirem de indemnização aos lesados do BPP, num processo em que o ex-banqueiro foi condenado a dez anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O caso está neste momento em fase de recurso, lembra a SIC.

Com a fuga de Rendeiro, a juíza Tânia Loureiro Gomes considerou que as peças correm em risco e pediu que fossem verificadas. Se a PJ concluir que falta alguma obra ou que alguma está danificada, a mulher do ex-banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, nomeada como fiel depositária da coleção, poderá incorrer num crime de descaminho.

João Rendeiro está em fuga há duas semanas. Condenado a três penas de prisão efetiva e com uma sentença de cinco ano e oito meses já transitada em julgado, o antigo administrador do BPP decidiu fugir e instalar-se num país sem acordo de extradição com Portugal. Num texto publicado no seu blog pessoal, Rendeiro explicou que a sua “ausência é um ato de legítima defesa”.