Conheça a história de Telma Vitorino, técnica de ambiente e uma dos 25 provadores da Compal.

Começou a trabalhar na fábrica da Compal há 17 anos e desde então assumiu muitas funções, mas nenhuma é tão misteriosa quanto a de provadora. Todas as semanas entra numa sala para a prova cega: experimenta seis sumos das várias gamas Compal e confia no seu palato para os avaliar. Afinal, bebe estes sumos desde a infância e foi acompanhando as novidades lançadas ao longo dos anos.

Depois de alguns meses de treino e provas tornou-se uma das 25 provadoras e hoje conhece instintivamente as cores, espessuras, cheiros e aromas de cada um dos sumos Compal. Conheça melhor a sua história e as particularidades nesta função neste vídeo.

