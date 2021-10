Como se forma a aurora? ↓ Mostrar ↑ Esconder

As partículas carregadas transportadas pelos ventos solares chegam à atmosfera terrestre (ou de outros planetas) e interagem com os átomos aí presentes. Quando as partículas colidem com átomos de oxigénio podem observar-se cores verdes ou vermelhas, enquanto que as colisões com átomos de azoto originam tons de azul e roxo.