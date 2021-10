Thomas Pesquet, engenheiro aeroespacial francês e astronauta da Agência Espacial Europeia, captou numa fotografia um dos fenómenos mais raros do universo: um chamado evento luminoso transitório, de intensa cor azul.

A foto foi tirada a bordo da Estação Espacial Internacional no dia 8 de outubro e postada entretanto pelo astronauta nas redes sociais.

????A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a ????????-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 7, 2021