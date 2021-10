A autópsia ao corpo da norte-americana Gabby Petito mostra que esta foi morta por estrangulamento. As autoridades também avançaram esta terça-feira que o corpo da jovem de 22 anos foi encontrado, na Floresta Nacional Bridger-Teton (no estado do Wyoming), três a quatro semanas após o assassinato.

De acordo com a CNN, a autópsia incluiu uma tomografia computorizada (TAC), exames patológicos e toxicológicos. Apesar de todos os testes realizados, as autoridades de Wyoming não divulgaram mais detalhes sobre o assassinato de Gabby Petito.

No decorrer de uma conferência de imprensa em que as autoridades apresentaram os resultados da autópsia, também foi mencionado que o assassinato de Gabby Petito foi “uma das muitas mortes no país de pessoas envolvidas em violência doméstica”.

Ainda que não tenha sido avançada qualquer informação sobre o alegado suspeito, tudo parece apontar para que tenha sido o namorado da jovem, que continua desaparecido, a cometer o crime.

O casal fazia uma viagem de caravana, de junho a outubro, por vários estados do oeste dos Estados Unidos. No início de setembro, Brian Laundrie volta inesperadamente a casa dos pais sem a namorada, rejeitando também explicar onde é que ela estava. Dois dias depois, o jovem de 23 anos decide ir dar uma caminhada na Reserva Carlton, na Flórida — e desde então nunca mais regressou.

A justiça norte-americana ainda não acusou formalmente Brian Laundrie de homicídio, mas o jovem foi indiciado de utilizar sem autorização as contas bancárias da namorada dias após a sua morte.

O caso do assassinato de Gabby Petito ganhou notoriedade por o casal ser ativo nas redes sociais e possuir milhões de seguidores. A relação dos dois começou no liceu e prolongou-se durante anos. Amigos do casal dizem que tinham uma relação “tóxica” e que discutiam frequentemente.