Contrariamente a algumas notícias já avançadas sobre o batismo da pequena Lilibet, ao que tudo indica a filha mais nova de Harry e Meghan será batizada nos Estados Unidos e não no Reino Unido, segundo o diário britânico The Telegraph que confirmou a informação com fontes reais.

Em julho deste ano, uma fonte real revelou ao Daily Mail que Harry e Meghan queriam um batizado real para a filha Lilibet, que nasceu a 4 de junho na Califórnia, e com a presença da rainha em Windsor. As intenções dos Sussex teriam ficado claras aquando da viagem de Harry ao Reino Unido, a propósito da inauguração da estátua em homenagem à princesa Diana, no dia em que esta faria 60 anos se fosse viva.

“Não haverá um batizado no Reino Unido. Não está a acontecer”, revelam fontes do palácio ao Telegraph, contrariando assim o que tinha sido sugerido sobre os Sussex regressarem a Windsor para batizar Lilibet como fizeram com Archie. O jornal britânico consultou uma outra fonte que considerou que era “altamente improvável” que Harry e Meghan realizassem o batizado no Reino Unido

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Telegraph aponta ainda que Lilibet poderá então ser batizada pela Igreja Episcopal dos Estados Unidos, movimento religioso que, à semelhança da Igreja de Inglaterra, faz parte da Comunidade Anglicana. O bispo Michael Curry — que proferiu o famoso sermão no casamento de Harry e Meghan — é o líder da Igreja Episcopal dos EUA e poderia ser ele mesmo a oficializar a cerimónia.

Os membros da família real não precisam de ser batizados para permanecer na linha de sucessão, onde já está Lilibet em oitavo lugar.

Porém, os católicos não podem integrar essa mesma linha tendo até alguns membros já perdido o seu lugar a propósito disso mesmo — é o caso de alguns filhos e netos do Duque de Kent quando se converteram ao catolicismo.

Também Meghan foi criada cristã e, para se tornar membro da Igreja de Inglaterra antes do seu casamento, foi submetida a um batismo privado pelo arcebispo de Cantuária.

Sem sinal de Harry e Meghan em Inglaterra

A notícia vem no seguimento de uma outra que dá conta que o casal não vai voar para o Reino Unido para estar presente numa cerimónia de agradecimento aos doadores da estátua da Princesa Diana, segundo confirmou um porta-voz do casal.

O príncipe William será o anfitrião do evento, que terá lugar a 19 de outubro no Palácio de Kensington, e será palco de uma receção privada com cerca de 100 amigos — é o caso do próprio Elton John —, antigos funcionários e familiares de Diana.

Não se sabe a razão pela qual Harry e Meghan não poderão comparecer ao evento, ou até mesmo quando será a sua próxima viagem ao Reino Unido juntos. Publicamente, Meghan esteve no Reino Unido pela última vez em março de 2020, quando participou numa cerimónia da Commonwealth na Abadia de Westminster.