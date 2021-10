O músico Salvador Sobral, o grupo Sete Lágrimas, a Zonzo Compagnie e uma instalação sonora com trampolins vão estar este mês no festival Big Bang, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Este festival internacional, que acontece habitualmente em 12 países europeus e no Canadá, com propostas culturais pensadas para os mais novos, regressa ao CCB nos dias 22 e 23, depois de ter sido interrompido em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com informação divulgada esta terça-feira pelo CCB, a 11.ª edição contará com “música antiga e contemporânea, fado, sapateado, instalações”, para “ouvidos curiosos e espíritos destemidos”.

O grupo Sete Lágrimas protagonizará, no grande auditório, um concerto desenhado intitulado “Olá zente que aqui samo”, com coro, instrumentistas e ilustração ao vivo pelo artista visual João Alexandrino (JAS).

Recomendado para crianças a partir dos 4 anos, o espetáculo contará com direção artística de Filipe Faria e Sérgio Peixoto e a participação de jovens músicos do Conservatório Nacional e da Academia de Música de Almada, entre os nove e os 13 anos.

No pequeno auditório, o músico português Salvador Sobral estreará “Estradas”, produção co-assinada com a atriz Jenna Thiam e com o músico Javier Galiana.

“A nossa vida é viajar, chegar, tocar, partir. Já não sabemos o que é que seria a nossa vida sem ela, sem a estrada, que nos leva e nos traz. […] A estrada encontra-se entre o real e o sonho. É o sítio das possibilidades, mas também o sítio dos nossos medos”, lê-se na apresentação deste espetáculo.

A companhia belga Zonzo Compagnie, uma das fundadoras do Big Bang, apresentará em Lisboa “Hush – Henry’s dream machine”, entrando no universo do compositor Henry Purcell, com a ajuda em cena de uma caixa gigante em forma de teatro antigo.

O Big Bang deste ano convida ainda os espetadores a entrarem em duas salas do CCB transformadas nos quartos criativos de quatro artistas: Num deles estarão o bailarino e acordeonista Michel e o pianista Jorge A. Silva, e no outro estarão os músicos Tomás Longo (vibrafone) e Samuel Gapp (teclas).

O repertório de Amália Rodrigues será recordado no espetáculo “Sou filha das ervas”, com as cantoras Joana Reais, Susana Quaresma e Tânia Cardoso.

Destaque ainda para a presença de várias instalações sonoras espalhadas pelo CCB, nomeadamente o “Oscibouncer”, um conjunto de trampolins que emitem som e luz, da dupla David Jongen e Elize Rausch, e o projeto “Estes pássaros voam para o norte”, de Serge Verstockt, que consiste em dezenas de pássaros mecânicos interativos, que cantam em reação a outras vozes.

Cada dia do Big Bang terminará com uma atuação dos Seven Dixie, ao ar livre, na Praça do CCB.