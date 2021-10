Os novos escalões do IRS vão proporcionar poupanças a todos os contribuintes, segundo as 135 simulações detalhadas feitas pela consultora EY. Esta é uma análise que não considera o impacto que pode ter o englobamento obrigatório de mais-valias com investimentos de curto prazo (aí, alguns contribuintes do último escalão podem vir a pagar mais IRS) e também não leva em consideração o impacto sobre o poder de compra da taxa de inflação esperada para 2022 (0,9%).

Existe, porém, uma grande disparidade das poupanças, que podem ir de 34 cêntimos ao longo de todo o ano fiscal até mais de 400 euros no caso de contribuintes com rendimentos mais elevados.

A consultora EY desenvolveu 135 simulações que abrangem uma grande variedade de casos particulares. Encontre aquele que mais se aproxima com o seu caso, para perceber quanto poderá pagar em IRS.

Clique nas imagens para ver as várias situações.

Um contribuinte solteiro sem filhos

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR 9 fotos

Um sujeito passivo solteiro, com um dependente

9 fotos

Um solteiro que tem dois filhos a cargo

9 fotos

Um sujeito passivo casado, com declaração conjunta, sem filhos (um titular)

9 fotos

Um contribuinte casado, com um filho (declaração conjunta, um titular)

7 fotos

Contribuinte casado, declaração conjunta, com dois filhos (um titular)

9 fotos

Contribuinte casado (declaração conjunta) com três dependentes, um titular

9 fotos

Um sujeito passivo casado, com declaração separada, sem filhos (um titular)

9 fotos

Um contribuinte casado, com declaração separada, com um dependente (um titular)

9 fotos

Contribuinte casado, declaração separada e dois filhos (um titular)

9 fotos

Um contribuinte casado (declaração em separado) e três filhos, um titular

9 fotos

Sujeito passivo casado, dois titulares, declaração conjunta (sem filhos)

9 fotos

Um contribuinte casado, dois titulares, com um filho, declaração conjunta

9 fotos

Casado, dois titulares, dois filhos (declaração conjunta)

9 fotos

Sujeito passivo, dois titulares com três filhos, declaração conjunta