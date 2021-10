Nem sempre o que as marcas de automóveis concebem e fabricam se desloca sobre rodas. Muitas vezes vêm em garrafas ou até no prato. Vem isto a propósito da Volkswagen, por exemplo, que produz por ano mais salsichas do que automóveis e, destes últimos, saem mais de 6 milhões da linha de montagem anualmente. A Tesla, pelo seu lado, nunca se preocupou com a comida, concentrando-se antes na bebida.

Tudo indica que Elon Musk tem uma tendência para associar uma bebida ao local onde instala as suas fábricas. Para a Gigafactory de Fremont, na Califórnia, levou a Tesla a conceber a sua marca de tequila envelhecida, produzida no vizinho México. Comercializou-a numa elegante garrafa em forma de raio, vendida através do site oficial a 250 dólares a unidade, mas que depois de esgotar viu o seu valor disparar até aos 6900 dólares.

Agora, na Alemanha e durante a festa destinada a apresentar a Gigafactory Berlim, o CEO da Tesla voltou a cruzar bebida com automóveis. Entre outros anúncios, relacionados com os modelos da marca e da fábrica que dava os primeiros passos, Musk anunciou à multidão que iria comercializar a sua própria marca de cerveja. É claro que, da mesma forma que a tequila era produzida pela empresa mexicana Nosotros Tequila, também a cerveja será fabricada por uma cervejeira consagrada. Mas, mais uma vez, a magia parece estar mais na garrafa do que no líquido.

Musk não avançou muitos pormenores sobre este novo projecto, mas sempre mostrou a garrafa, que parece ter sido inspirada nas linhas angulosas da Cybertruck, modelo que, contudo, não será fabricado na Alemanha. A avaliar pela reacção dos presentes, não faltarão interessados em adquirir a curiosa cerveja – ou não fosse esta a bebida nacional dos locais –, mais que não seja para ficar com um souvenir, ou uma peça de colecção. Veja no vídeo o anúncio da cerveja a partir do minuto 12,20.