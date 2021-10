A ativista sueca Greta Thunberg está “disponível” para se encontrar com Joe Biden na cimeira para o clima da Organização das Nações Unidas (ONU) marcada para o período de 31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow, Escócia. No entanto, a jovem diz que não mudaria nada e que “dependeria da situação”: “Não vejo por que motivo é que se quer encontrar comigo”.

Em entrevista ao portal Covering Climate Now, Greta Thunberg foi também confrontada sobre se teria uma reunião com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Caracterizando-o como um “líder de uma ditadura”, a ativista não descarta por completo um encontro, mas deixa uma farpa ao regime chinês: “A democracia é a única solução para a crise climática”.

Ainda sobre o eventual encontro com Biden, a ativista de 18 anos salienta que o plano do Partido Democrata para o clima não é uma “solução para a crise climática”. “As emissões ainda continuam a aumentar”, aponta.

Além disso, Greta Thunberg confirmou que vai estar na Cimeira do Clima em Glasgow, voltando atrás daquilo que tinha dito, em abril, em que garantiu que não ia estar presente em protesto pela desigual distribuição global de vacinas. Nem “todos” poderem participar “nos mesmos termos” era injusto, escreveu a jovem na sua conta pessoal do Twitter, sublinhando que as “pessoas não poderem ser vacinadas e não poderem viajar” é “antidemocrático”. “O nacionalismo das vacinas não resolverá a pandemia.”

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual…).

Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021