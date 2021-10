Não será de surpreender, dado declarações anteriores, mas o interesse do norte-americano John Textor em investir no Benfica mantém-se, com o empresário a dar a entender que está mesmo “ansioso” por se reunir com Rui Costa, presidente do Benfica, para que possa ser avaliada a sua intenção.

Em entrevista ao jornal A Bola, e de acordo com declarações disponíveis no site do diário desportivo nacional, Textor diz que “nada está planeado”, mas que está “ansioso” pela oportunidade de falar com os responsáveis encarnados. “Creio que o Sr. [Rui] Costa merece alguns dias de paz depois das eleições, por isso, ainda não o procurei. Estou disponível para viajar até Lisboa num curto espaço de tempo, assim que ele estiver pronto para conversar”, garantiu o norte-americano.

No dia das eleições na situação do Newcastle, recentemente adquirido por um consórcio que tem dinheiro saudita, elogiou o Benfica, relativamente ao processo democrático, dizendo que o clube encarnado é o “verdadeiro clube do povo”. “Os clubes ingleses deviam prestar atenção ao que está a acontecer hoje [sábado] em Portugal. Milhares de benfiquistas estão a ir às urnas para eleger o seu líder, o que prova que o Benfica é o verdadeiro clube do povo. Inspirado”, escreveu no Twitter.

With the great #NUFC now conquered by a singular tyrant, UK clubs should pay attention to what’s happening all over Portugal today. Thousands of #Benfiquista are going to the polls to elect their leader, proving Benfica as the true People's club. Awe-inspiring! — John Textor (@JohnTextor) October 9, 2021

Antes das eleições, em entrevista à BTV, Rui Costa mostrou abertura para falar com John Textor, mas não só: “Admito falar com todos os investidores que possam aparecer. É uma obrigação, até, ouvir o que têm a dizer e, sobretudo, trazer ao Benfica. Essencialmente é isso, mesmo tendo uma posição minoritária, porque há forma de trazer investidores sem perder o domínio da SAD. Não posso pensar em não ouvir potenciais investidores e devo perceber que é vantajoso para o clube”.

Na altura, Textor reagiu também a estas declarações do então presidente e candidato, dizendo que ser “agradável” ver a abertura de Rui Costa em falar com “investidores que possam apoiar a missão do Benfica”, garantindo que “o Benfica deve ser sempre dos seus sócios”.

A ideia do empresário é falar sobre a compra de 25% da SAD das águias a José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, e que é o maior acionista privado do clube. Resta saber quando é que Textor recebe o convite.